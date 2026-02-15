為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不打民宅只打戰略門戶！烏克蘭重啟能源戰 俄羅斯達曼港陷火海

    2026/02/15 19:20 即時新聞／綜合報導
    達曼港。（歐新社）

    達曼港。（歐新社）

    烏克蘭近日重啟對俄羅斯能源設施的打擊行動。俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar Krai）首長孔德拉季耶夫（Veniamin Kondratyev）今日（15）證實，位於黑海門戶的達曼港（Taman）遭烏國無人機精準襲擊，造成油槽與碼頭起火損壞。與俄軍長期針對烏國平民區與電網的無差別攻擊不同，烏方此次行動展現其鎖定戰略設施反擊的戰術決心。

    據《路透》報導，這起攻擊發生在達曼港所在的沃爾納村（Volna），造成一座儲油槽、倉庫及數處碼頭終端設施受損，並導致2人受傷。孔德拉季耶夫在通訊軟體Telegram上透露，現場已動員逾百名人員試圖撲滅港口內多處火源。此外，鄰近的索契（Sochi）及尤羅夫卡（Yurovka）等地也遭到零星打擊，但損失相對較輕。

    值得關注的是，烏克蘭此次反擊目標極具戰略針對性。達曼港是俄羅斯黑海地區最重要的轉運站之一，負責處理石油產品、穀物與煤炭，去年石油產品出貨量高達416萬公噸。相較於俄羅斯在嚴冬期間頻繁鎖定烏克蘭民用電網，導致數十萬平民面臨斷電斷糧的困境，烏克蘭此舉被視為在美國斡旋的禁令失效後，重新透過「精準打擊能源設施」來削弱俄國戰爭機器的後勤能力。

    軍事分析家指出，烏方刻意避開民宅與民用設施，轉而攻擊具有經濟價值的戰略目標，其反擊行動旨在造成實質的軍事與經濟損失，而非針對平民進行報復；反觀俄軍自入侵以來，頻繁利用長程飛彈與自殺無人機轟炸烏國公寓大樓、醫院及暖氣系統。隨著達曼港關鍵設施受損，俄國在黑海地區的能源運輸效率短期內恐將受到衝擊。

