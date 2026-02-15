魯比歐出訪東歐2國 力挺親川領導人

美國國務卿魯比歐將在結束「慕尼黑安全會議」後前往斯洛伐克與匈牙利訪問。圖為魯比歐14日在「慕尼黑安全會議」上發表演說。（路透）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）15日展開2天的訪問行程，以強化華府與斯洛伐克以及匈牙利的關係。這2個東歐國家的保守派領導人常與其他歐盟（EU）國家意見相左，但與美國總統川普關係密切。

根據美國國務院上週發布的聲明，魯比歐將利用此行討論能源合作與雙邊議題，包括北大西洋公約組織（NATO）承諾。魯比歐12日啟程前往歐洲出席「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）前曾向媒體表示，這些國家與美國的關係堅實，密切合作，此番出訪，是去一探這2個他未曾造訪的國家的良機。

身兼國家安全顧問的魯比歐在結束「慕尼黑安全會議」後，15日先在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava），會見上月曾在美國佛羅里達州與川普見面的斯國總理費佐（Robert Fico）；隨後在16日會見匈牙利領導人奧班（Viktor Orban）。匈牙利將於4月舉行大選，目前在大多數民調中都落後對手的奧班，有可能敗選下台。

魯比歐說，川普曾表示非常支持奧班，「我們也一樣…但顯然，我們這次造訪是作為雙邊訪問。」奧班是川普最親密的歐洲盟友之一，被許多美國極右派視為川普的強硬移民政策以及支持家庭及基督教保守主義的範本。

費佐與奧班皆與莫斯科保持聯繫，批評、甚至拖延歐盟對俄羅斯的制裁，以及反對軍援烏克蘭。當其他歐盟國家在俄烏開戰後改買包括美國在內的他國能源時，斯、匈2國仍持續購買俄國天然氣與石油，招致美國批評。魯比歐說，此行將討論能源供應，但他未透露任何細節。

