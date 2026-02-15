川普靠不住？普廷核武威脅迫在眉睫 歐洲驚現「自己造原子彈」大辯論

面對普廷日益升級的核威嚇，歐洲多國正激烈辯論是否應建立獨立於美國之外的核武自衛體系。圖為俄羅斯2022年10月試射1枚RS-24「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈。 （美聯社檔案照）

面對俄羅斯日益升級的核武恐嚇，加上對美國前總統川普保護承諾的強烈質疑，歐洲各國正陷入近年來罕見被公開討論的「核武政策大辯論」。德國、法國與英國高層在慕尼黑安全會議（MSC）上坦言，歐洲內部已開始討論一個以前絕口不提的問題：如果美國的「保命符」不再可靠，歐洲該如何自救？

不信美國會拚命？ 德相坦言正與法秘密磋商

《法新社》報導，慕尼黑安全會議14日發布的一份重量級報告警告，歐洲長年來依賴美國戰略保護的模式正面臨嚴峻挑戰。由於川普多次對北約（NATO）展現「交易式」的外交態度，許多歐洲官員私下已不再那麼篤定，若普廷發動核打擊，美國是否真的會冒著本土毀滅的風險挺身而出。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在會中證實，他已與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）展開「機密對話」，探討歐洲共同的核威懾戰力。英國首相施凱爾（Keir Starmer）也強調，英國正積極強化與法國的核武合作，務必讓任何敵對勢力清楚，一旦發生危機，將面對英法聯手的反擊力。

歐洲自救的五種兩難：沒有一條路是輕鬆的

針對這場核武困境，報告中剖析了歐洲目前被迫考慮的五種活路，但直言每條路都充滿代價。其中最保險的選項依然是維持現狀，硬著頭皮繼續寄望美國那強大的核威懾力；若此路不通，另一種思維則是擴大英國與法國現有核武的保護範圍，讓這兩國的戰略力量成為「歐洲版保護傘」。

更有趨向極端的觀點主張，歐洲各國應共同出資開發「集體核武」，甚至鼓勵更多歐洲國家（如波蘭、德國等）建立屬於自己的核武庫；最後一種選擇則是轉而大幅強化傳統軍力來呈現威懾。然而專家也警告，無論是選擇哪一條路，歐洲各國都要面對核擴散引發的局勢動盪，以及龐大到難以負荷的軍費支出。

儘管基調悲觀，北約秘書長呂特（Mark Rutte）仍試圖為憂慮情緒降溫。他強調，目前沒有任何國家考慮全面取代美國的地位，美軍仍是北約的「最終保證」。然而，連美方官員、國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）也坦言，雖然美國歡迎歐洲做出更多貢獻，但對核擴散風險仍持高度審慎的態度。

法國總統馬克宏預計於二月底針對「法國核武學說」發表重大演說，這被視為歐洲是否轉向「核自立」的關鍵風向標。芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）坦言，歐洲加大核武投資是好事，但要在短期內完全取代美軍保護傘，目前看來並不現實。

