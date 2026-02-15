解密文件流出！班農曾聯手艾普斯坦 密謀拉下教宗方濟各

史蒂夫班農（左）與艾普斯坦（右）。（美聯社）

根據美國司法部近日解密的機密文件顯示，總統川普首個任期的白宮首席策略顧問史蒂夫班農（Steve Bannon）曾與「臭名昭彰」的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）頻繁聯繫，密謀發動一系列「反教宗」行動。文件揭露，班農曾向艾普斯坦發出「拉下教宗方濟各」的訊息，意圖透過毀壞羅馬教廷名譽，清除其推行民粹主義運動的障礙。

據《CNN》報導，這批司法部上月釋出的文件，揭露了班農在2019年離開白宮後，積極拉攏艾普斯坦參與其政治運動。當時班農正積極在歐洲推動「主權主義」願景，而公開提倡保護移民、反對民族主義的教宗方濟各，被班農視為頭號障礙。班農在同年6月的訊息中露骨地向艾普斯坦表示：「我們會拉下方濟各。」

文件顯示，班農曾與艾普斯坦討論將著作《梵蒂岡的更衣室》（In the Closet of the Vatican）改編為電影，該書作者馬代爾（Frédéric Martel）在書中指控梵蒂岡內部高達8成神職人員為同性戀，並存在系統性的偽善與權力腐敗。班農意圖利用此書，將教廷抹黑為腐敗無能的組織，藉此徹底瓦解方濟各的領導威信，並邀請艾普斯坦擔任製片人。

兩人交流的時間點也十分敏感。當時艾普斯坦已因涉嫌性侵兒童且面臨性販運罪名起訴，而班農仍選擇與這名性犯罪者密切聯繫。艾普斯坦更引用彌爾頓《失樂園》中撒旦的台詞向班農表示：「寧在地獄稱王，不在天堂為奴」。

