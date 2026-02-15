哈瓦那症候群新證據？懷疑論科學家自測後神經受損 驚動白宮代表團祕訪

哈瓦那症候群自2016年起引發全球關注，挪威科學家最新自測微波裝置的實驗結果，為這場神祕病症提供了新的生物影響線索。圖為美國駐古巴哈瓦那大使館。（美聯社檔案照）

原本不相信所謂「神祕裝置」能傷害人體，一名挪威科學家乾脆親自測試，沒想到實驗後卻出現暈眩、噁心等怪異症狀，與困擾外交官多年的「哈瓦那症候群」高度相似。這場極具諷刺意味的肉身實驗，讓多年來爭論不休的神祕病症再度成為焦點，更驚動白宮與五角大廈高層多次密訪挪威。

打臉懷疑論：科學家「親測」微波裝置後中招

《華盛頓郵報》報導揭露，這名在挪威政府工作的科學家原本對「定向能量武器」的理論深表懷疑。為了證實相關設備對人體無害，他於2024年根據機密資訊，在祕密狀態下研發出一台能短時間發射強烈微波能量的「脈衝能量裝置」（pulsed-energy devices），並拿自己當受試者測試。

沒想到，這位懷疑論者在親身接受測試後，竟出現認知障礙、暈眩與嘔吐等症狀。雖然其臨床反應與典型的「哈瓦那症候群」（Anomalous Health Incidents, AHIs）不完全一致，但這場非預期的發現，卻證實了此類電子設備確實能對人體生物功能產生顯著影響，徹底推翻了他原本的立場。

挪威政府隨後將實驗結果通報美國中央情報局（CIA）。這場「肉身實驗」的數據震動了美國情報界，促使白宮國家安全會議官員與五角大廈專家在2024年底兩度飛往挪威，視察該台設備的原型機並討論實驗細節。

報導指出，美方對此類設備的真實威脅極度關注。在拜登政府執政末期，美方甚至曾祕密斥資數百萬美元，採購另一台外國製造、可產生脈衝電波的裝置進行測試。據悉該設備包含部分俄羅斯來源的零件，但美方目前仍無法斷定其具體製造者是誰。

美情報界看法分歧 攻擊來源仍是謎

儘管挪威科學家的實驗提供了新的生物機制證據，但針對「哈瓦那症候群」是否為敵對勢力的蓄意攻擊，美國情報界內部的看法依然高度分歧。包括CIA在內的多數機構仍判定，由外國行為者發動攻擊的可能性「非常低」。

然而，美國國家安全局（NSA）等兩家機構已在2025年1月的最新報告中改變觀點，認為現有證據顯示，外國勢力確實有能力製造出導致相關症狀的技術。隨著美方持續分析相關設備，這場牽動數百名外交官健康的「隱形殺手」謎雲，仍待進一步釐清。

