為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    大阪道頓堀凶殺案1死2傷 21歲兇嫌落網、警初判為熟人糾紛

    2026/02/15 11:24 即時新聞／綜合報導
    道頓堀一帶15日凌晨0點發生兇殺命案，3名17歲少年遭人持刀攻擊，其中1人送醫後不治。大阪府警方經過查緝後，已將21歲犯嫌逮捕歸案。（歐新社）

    道頓堀一帶15日凌晨0點發生兇殺命案，3名17歲少年遭人持刀攻擊，其中1人送醫後不治。大阪府警方經過查緝後，已將21歲犯嫌逮捕歸案。（歐新社）

    日本大阪府大阪市道頓堀一帶於當地時間15日凌晨0點發生兇殺命案，3名17歲少年遭人持刀攻擊，其中1人送醫後不治。大阪府警方經過查緝後，已將21歲犯嫌逮捕歸案。

    綜合日媒報導，警方指出，15日凌晨0點獲報在道頓堀的一棟商業大樓1樓前有人遭刺消息，3名17歲少年遭人持刀攻擊，來自奈良縣田原本町的17歲少年鐮田隆之亮送醫後不治，另外兩人仍在醫院治中。

    由於事發地點位於道頓堀橋附近，距離以「固力果」招牌聞名的戎橋觀光區相當近，大樓入口及道頓堀橋周邊可以看到疑似血跡的紅色痕跡斷續分布，兇案發生後，周邊群眾一度陷入騷動。

    在該商業大樓工作的75歲男性警指稱，15日凌晨0時左右，他透過警衛室的監視器看到多名年輕人進入大樓入口，雖然聽不到聲音，但看起來像是在爭吵。之後又有多名年輕人到場，現場一度聚集約7、8人。接著傳來一聲像是有人被猛推至牆上的「砰」一大聲，警衛查看監視器時，畫面顯示有1人逃跑，另1人按著腹部追趕。

    而在今日上午，大阪府警方已將這名涉嫌刺殺少年的21歲男子依涉嫌謀殺罪逮捕歸案。據了解，少年們和兇嫌可能認識，並發生過某種糾紛，警方正進一步調查事件發生的詳細經過。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播