大阪道頓堀凶殺案1死2傷 21歲兇嫌落網、警初判為熟人糾紛

日本大阪府大阪市道頓堀一帶於當地時間15日凌晨0點發生兇殺命案，3名17歲少年遭人持刀攻擊，其中1人送醫後不治。大阪府警方經過查緝後，已將21歲犯嫌逮捕歸案。

綜合日媒報導，警方指出，15日凌晨0點獲報在道頓堀的一棟商業大樓1樓前有人遭刺消息，3名17歲少年遭人持刀攻擊，來自奈良縣田原本町的17歲少年鐮田隆之亮送醫後不治，另外兩人仍在醫院治中。

由於事發地點位於道頓堀橋附近，距離以「固力果」招牌聞名的戎橋觀光區相當近，大樓入口及道頓堀橋周邊可以看到疑似血跡的紅色痕跡斷續分布，兇案發生後，周邊群眾一度陷入騷動。

在該商業大樓工作的75歲男性警指稱，15日凌晨0時左右，他透過警衛室的監視器看到多名年輕人進入大樓入口，雖然聽不到聲音，但看起來像是在爭吵。之後又有多名年輕人到場，現場一度聚集約7、8人。接著傳來一聲像是有人被猛推至牆上的「砰」一大聲，警衛查看監視器時，畫面顯示有1人逃跑，另1人按著腹部追趕。

而在今日上午，大阪府警方已將這名涉嫌刺殺少年的21歲男子依涉嫌謀殺罪逮捕歸案。據了解，少年們和兇嫌可能認識，並發生過某種糾紛，警方正進一步調查事件發生的詳細經過。

