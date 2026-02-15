為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日大阪道頓堀「固力果」招牌附近驚傳凶殺案 3少年遇刺1死2傷

    2026/02/15 09:37 即時新聞／綜合報導
    大阪市道頓堀一帶今凌晨發生凶殺案。（歐新社）

    大阪市道頓堀一帶今凌晨發生凶殺案。（歐新社）

    在遊客人來人往的日本大阪府大阪市道頓堀一帶，當地時間15日凌晨0點發生兇殺命案，3名男子遭另一名男子持刀行兇，其中一名17歲少年身中多刀，送醫後不治。大阪府警方正在全力追查嫌犯下落。

    綜合日媒報導，警方指出，15日凌晨0點獲報在心齋橋筋商店街的一棟商業大樓1樓前，發現有人被刀刺傷。警方到場後發現，一名17歲男子胸口多處遭刺傷，送醫後宣告不治，另外兩名17歲男子的上半身也被刀刺傷，送往醫院治療後，其中有1人傳出陷入重度昏迷狀態。

    由於事發地點位於道頓堀橋附近，距離以「固力果」招牌聞名的戎橋觀光區相當近，大樓入口及道頓堀橋周邊可以看到疑似血跡的紅色痕跡斷續分布，兇案發生後，周邊群眾一度陷入騷動。

    大阪府警方表示，死者為居住在奈良縣田原本町的17歲男性，另外受傷的2名男子也都是17歲的少年。兇嫌推測是20多歲、身穿深色衣物的男子，案件可能源於熟人之間的糾紛，且案發現場並未發現凶器，警方懷疑兇嫌可能將凶器帶走，目前正進一步調查詳細經過。

