為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    普丁已故政敵納瓦尼遺孀：科學證據證實他是被謀殺

    2026/02/15 02:21 中央社

    已故俄羅斯異議人士納瓦尼的遺孀尤莉雅今天表示，納瓦尼遭到「謀殺」已是「科學證實的事實」。歐洲5國今天稍早發表聯合聲明指出，確信納瓦尼兩年前在流放地是死於毒殺。

    納瓦尼（Alexei Navalny）是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的頭號政敵，2023年8月依「極端主義」罪名被判入獄，2024年2月16日命喪深入北極圈以北的哈爾普（Kharp）IK-3流放地。

    英國、法國、德國、瑞典及荷蘭等5國政府根據納瓦尼遺體樣本進行分析後得出前述結論，分析結果還證實樣本中存在「表巴蒂啶」（epibatidine），這是一種從南美洲箭毒蛙體內發現的毒素，在俄羅斯自然界並不存在。

    法新社報導，尤莉雅（Yulia Navalnaya）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊談到：「我兩年前在這個會議的台上說，是普丁殺害我的丈夫。」

    尤莉雅說：「我當然確信這是謀殺…但那時我空口無憑，不過這個說法如今已成為經過科學證實的事實。」

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天讚揚納瓦尼，「在暴政面前展現巨大勇氣」。

    施凱爾在社群媒體發文寫道：「他揭發真相的決心已留下深遠影響，我今天也對他的家人表達深切慰問。」

    法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群平台X表示：「我們現在知道普丁為了繼續掌權，不惜對自己的人民動用生物武器。」

    他並補充說，納瓦尼2024年在獄中是死於「最致命的神經毒劑之一」。

    當被問及為何耗費這麼久時間才得出關於納瓦尼死因的結論，德國外長瓦德福（Johann Wadephul）回應，這是一個「複雜的過程」。

    瑞典外長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）說道：「我為我們能共同揭發真相感到自豪，我們現已掌握能向俄羅斯究責的證據。」

    這些歐洲國家還表示，他們已就調查結果向禁止化學武器組織（OPCW）檢舉俄羅斯的行徑。（編譯：洪培英）1150215

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播