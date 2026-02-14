促為自身安全承擔責任 馮德萊恩：歐洲須「更獨立」

歐盟執委會主席馮德萊恩14日在慕尼黑安全會議發表演說。（路透）

面對美國總統川普重回白宮執政後，美歐關係面臨的考驗，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）14日在慕尼黑安全會議上表示，歐洲必須為自身安全承擔更多責任，「必須更獨立」。她也表示，美國國務卿魯比歐同日在同場會議的談話，「令人感到非常安心」。

根據《法新社》、《美聯社》和英國《衛報》14日報導，馮德萊恩在演說中坦言，「歐洲的安全過去並未一直被視為我們的主要責任」，現在，「歐洲需要（為其安全）挺身而出，得承擔其責任」；需要要一套新的安全戰略，「重新校準我們運用所有政策工具的方式」。

她強調，歐洲「必須更獨立」，包括在防務上；應該做好準備並且有意願，果決地並且主動積極地，運用歐洲的力量保護自身安全利益；為了這一點，歐洲「需要一套新的準則，宗旨是確保歐洲始終能捍衛自己的領土、經濟、民主和生活方式，因為，這才是獨立的真正意義」。

馮德萊恩提到，歐洲必須打造支撐其戰略的核心能力，包括在太空、情報、縱深打擊能力，「我相信，讓歐洲共同防禦條款真正發揮作用的時候已經來到」。

美國國務卿魯比歐14日稍早在同場會議的演說，釋放美國與歐洲要團結的訊息，安撫歐洲對川普執政下美歐關係的不安。馮德萊恩被問到魯比歐的演說時表示，他的談話「令人感到非常安心」，並表示在呼籲歐洲強化自身的準備，面對眼前挑戰上，她與魯比歐看法「一致」。

