    關押待驅逐移民 美ICE計劃砸383億美元擴充設施

    2026/02/14 21:16 中央社
    美國移民暨海關執法局（ICE）強力對付移民引發抗議，還被爆計畫年底前斥資383億美元在全美各地擴充拘留中心。（彭博檔案照）

    美國移民暨海關執法局（ICE）強力對付移民引發抗議，還被爆計畫年底前斥資383億美元在全美各地擴充拘留中心。（彭博檔案照）

    根據美國新罕布什爾州長艾約特辦公室公布的計畫概要，移民暨海關執法局計劃於年底前斥資383億美元，在全美各地擴充拘留中心，以羈押和處理數以萬計即將被驅逐的移民。

    路透社報導，艾約特（Kelly Ayotte）辦公室發布新聞稿指出，今天參議院一場聽證會後，艾約特經向國土安全部（DHS）探詢而得到這份文件。

    根據這項計畫，移民暨海關執法局（ICE）將購買16棟現有建築進行整修，作為區域處理中心，每個中心可容納平均停留3至7天的1000至1500名收容人。

    ICE還將開設可讓7000至1萬人平均停留約60天的8座大型拘留中心，作為安置被驅逐移民的「主要地點」。

    另外，根據這項計畫，ICE還將納入目前營運的10處設施供此用途。

    文件顯示，ICE預計這些設施將於今年11月底前運作，屆時ICE收容移民總床數將提升至9萬2600床。

    文件提到：「這項新模式將會減少現有簽約拘留設施總數，同時提升收容總床數、加強拘留管理，並簡化遣返作業，讓ICE得以建立高效率拘留網絡。」

    這些拘留中心預計由共和黨主導的國會於2025年7月通過的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）撥款支應。

    據官方數據顯示，自從總統川普（Donald Trump）2025年1月再度執政以來，ICE收容人數已增加約74％，來到本月的超過6萬8000人。

