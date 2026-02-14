驚見烤乳豬！避暑勝地淪垃圾場 祕魯首都海灘封閉清潔

祕魯首都利馬的阿瓜杜爾塞海灘，是南半球避暑勝地。（美聯社資料照）

祕魯首都利馬（Lima）的阿瓜杜爾塞海灘（Agua Dulce）是南半球避暑勝地之一，每年12月到隔年3月遊客絡繹不絕，也導致嚴重汙染，當局因此宣布海灘明（15日）封閉一日，以清理上萬名遊客遺留的垃圾與食物殘渣。

《法新社》報導，阿瓜杜爾塞海灘位於利馬的喬里略斯區（Chorrillos），長度約1公里，在南半球夏天的12月到3月份時，估計每週高達7萬名旅客造訪，但喬里略斯區政府今日宣布海灘週日不對外開放，以便讓工作人員清理海岸線上的垃圾。

喬里略斯區區長寇特茲（Richard Cortez）解釋，「這項措施是要讓度假人士認知到他們在海灘上產生的汙染。」

喬里略斯區官員指出，阿瓜杜爾塞海灘每週的垃圾量約20噸，種類五花八門，包括塑膠製品、玻璃瓶還有沒吃完的食物，清潔隊員本週甚至還清出一頭半埋在沙灘中的烤豬。

寇特茲說：「這種情況持續很多年了。我們能向遊客傳達的最好訊息就是關閉海灘。我們絕不能落到永久關閉海灘的處境。」

