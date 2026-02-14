為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    驚見烤乳豬！避暑勝地淪垃圾場 祕魯首都海灘封閉清潔

    2026/02/14 19:07 即時新聞／綜合報導
    祕魯首都利馬的阿瓜杜爾塞海灘，是南半球避暑勝地。（美聯社資料照）

    祕魯首都利馬的阿瓜杜爾塞海灘，是南半球避暑勝地。（美聯社資料照）

    祕魯首都利馬（Lima）的阿瓜杜爾塞海灘（Agua Dulce）是南半球避暑勝地之一，每年12月到隔年3月遊客絡繹不絕，也導致嚴重汙染，當局因此宣布海灘明（15日）封閉一日，以清理上萬名遊客遺留的垃圾與食物殘渣。

    《法新社》報導，阿瓜杜爾塞海灘位於利馬的喬里略斯區（Chorrillos），長度約1公里，在南半球夏天的12月到3月份時，估計每週高達7萬名旅客造訪，但喬里略斯區政府今日宣布海灘週日不對外開放，以便讓工作人員清理海岸線上的垃圾。

    喬里略斯區區長寇特茲（Richard Cortez）解釋，「這項措施是要讓度假人士認知到他們在海灘上產生的汙染。」

    喬里略斯區官員指出，阿瓜杜爾塞海灘每週的垃圾量約20噸，種類五花八門，包括塑膠製品、玻璃瓶還有沒吃完的食物，清潔隊員本週甚至還清出一頭半埋在沙灘中的烤豬。

    寇特茲說：「這種情況持續很多年了。我們能向遊客傳達的最好訊息就是關閉海灘。我們絕不能落到永久關閉海灘的處境。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播