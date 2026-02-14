沒審判就炸飛！美軍緝毒「格殺令」已釀133死 將領不滿政策憤請辭

美國南方司令部13日發布影片截圖，顯示一艘疑似運毒船遭飛彈瞬間炸毀。（路透）

美軍南方司令部13日於加勒比海對疑涉走私船發動本週第二次致命空襲，飛彈命中瞬間船隻炸成巨大火球。川普政府標榜「反毒恐」的格殺政策至今已在公海處決133人，引發法學專家強烈譴責美軍跳過審判程序，形同濫發殺人執照。

根據《衛報》報導，美國南方司令部（US Southern Command）布影片顯示，一艘在加勒比海航行的疑似緝毒船遭美軍鎖定，隨即被飛彈擊中並在海面上爆出巨大火光。這是美軍本週內第二度發動致命空襲，9日在東太平洋的另一次行動也造成2名嫌犯死亡。

統計顯示，美軍這項強硬政策至今已執行39次空襲，累計造成至少133人死亡。儘管五角大廈強調，這些船隻涉及恐怖主義與毒品走私連動，但法律分析家批評，美軍並未提供具體的犯罪證據，僅憑「行政判定」就在海上開火。

法律專家：這是「公海殺人執照」

華盛頓拉丁美洲辦公室（WOLA）法律專家發表分析指出，這些在公海被擊斃的人員，被剝奪了任何正當法律程序，並批評川普（Donald Trump）政府正在行使一種「無限的殺人執照」。專家質疑，白宮僅需將目標定義為「毒品恐怖分子」，就能繞過法律監管直接進行處決，完全缺乏問責機制。

美軍內部對此亦出現分歧。本月初，新任南方司令部司令唐納文（Francis L. Donovan）將軍才剛上任，前任司令霍西（Alvin Holsey）據傳就是因為不滿這項「炸船格殺政策」與國防部發生爭執，最終選擇提前退休。

這場海上清剿行動，與美軍今年1月逮捕委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的戰略一脈相承。五角大廈將其定調為對抗「毒品恐怖主義」，但若美軍持續在缺乏證據與審判的情況下實施定點清除，將對國際法準則造成難以挽回的破壞。

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command （@Southcom） February 14, 2026

