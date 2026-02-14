為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    天眼系統秋後算帳！伊朗空拍機追蹤入戶 逾5萬人遭清算逮捕

    2026/02/14 16:07 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗民眾1月9日在德黑蘭街頭焚燒輪胎抗議。隨著街頭鎮壓告一段落，德黑蘭當局隨即利用監視器與空拍機展開大規模「科技清算」，目前傳出被捕人數已破5萬人。（法新社資料照）

    伊朗民眾1月9日在德黑蘭街頭焚燒輪胎抗議。隨著街頭鎮壓告一段落，德黑蘭當局隨即利用監視器與空拍機展開大規模「科技清算」,目前傳出被捕人數已破5萬人。（法新社資料照）

    伊朗清場後展開全國大清算，利用天眼系統與空拍機追蹤示威者至家中逮捕，傳出逾5萬人被捕，連醫師、律師及未成年孩童也難逃魔掌。這種高科技「秋後算帳」讓全社會陷入窒息，美方已派雙航艦警告德黑蘭不得進行大規模處決。

    監視器+空拍機 伊朗「科技獵巫」清算菁英

    根據《美聯社》報導，伊朗安全部隊近期頻繁於凌晨2點發動突襲，包圍民宅並強行索取手機密碼後將人帶走。人權團體指出，當局正利用城市中的市政監視器、商家天眼及空拍機畫面，精準辨識示威者身分並追蹤其住所，展開系統性的「清算式逮捕」。

    這場行動範圍極廣，目前已確認身分的2200名被捕者中，包含107名大學生、19名律師及106名醫師。甚至有82名被捕者是年僅13歲的未成年孩童。人權律師巴爾津（Musa Barzin）直言，伊朗正處於法治史上最黑暗時刻，大量被捕者失聯數週，家屬完全無法得知親人下落。

    即便當局標榜「法辦恐怖分子」，伊朗社會仍暗流湧動。教師團體揭露，鎮壓至今已導致至少200名未成年人死亡，呼籲家屬「不要害怕安全部隊的恐嚇」，應勇敢公開失蹤孩童名單。醫師與律師公會也紛紛發聲，譴責政權對醫療人員的迫害。

    1名身處德黑蘭中產階級社區的示威者形容，現在的伊朗「就像整個社會都在窒息」，雖然街頭暫時恢復平靜，但每個人都活在隨時可能被「消失」的恐懼中，銀行帳戶與SIM卡也隨時面臨被凍結的威脅。

    川普派雙航艦威懾 伊朗政權憂被推翻

    針對伊朗局勢，美國總統川普已採取強硬動作，派遣2艘航空母艦前往波斯灣，警告德黑蘭若發動大規模處決或殺害和平示威者，美軍將採取軍事行動。

    雖然伊朗當局近期組織數十萬人慶祝革命週年以展現團結，但法律專家觀察指出，此次鎮壓的殘暴程度史無前例，顯示出德黑蘭領導層「生平第一次害怕政權被推翻」。

