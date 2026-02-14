悲報！英國首任「捕鼠大臣」回喵星了 享年12歲

英國首任「捕鼠大臣」帕默斯頓過世，享年12歲（換算人類年齡60餘歲）。（美聯社）

慟！英國首任「捕鼠大臣」帕默斯頓（Palmerston）今天（14日）傳出過世，享年12歲（換算人類年齡60餘歲）。消息曝光後大批網友湧入其社群悼念。

原本浪跡倫敦街頭的帕默斯頓，被發現時相當瘦弱，所幸後來獲得動保團體巴特西流浪動物中心（Battersea Dogs & Cats Home）照護。2016年，英國外交及國協事務部收養帕默斯頓，並於同年4月13日上任外交部首席捕鼠大臣，其名取自19世紀兩度出任首相、英國知名外交大臣坦普爾（Henry John Temple）的爵位稱號。

2020年8月，帕默斯頓「退休」，但過了4年多清淨生活後，牠又宣布在2025年2月「復出」，宣布自己被「派駐」到英國海外領土百慕達（Bermuda），擔任總督默多克（Andrew Murdoch）的「貓科動物關係顧問」。

可才過一年時間，帕默斯頓的官方X今天發布消息：「帕默斯頓，這位外交界的喵星人特使，已於2月12日安詳離世。牠是百慕達總督府團隊中特別的一員，也是深受喜愛的家庭成員。牠個性溫柔又親人，是一隻非常棒的貓貓，大家一定都會很想念他。」

大批網友湧入留言，「永別了我的老朋友」、「聽到這個消息我們非常難過。在這段痛苦的時刻，把滿滿的愛送給牠的人類家人們」、「希望你在天上也過得幸福」、「親愛的帕米，」、「這真是令人難過的消息，牠無疑是位『大人物』，將會被長久銘記與懷念」、「小天使，願你在天上自在高飛，謝謝你曾帶給我們的歡樂」。

Palmerston, Diplocat extraordinaire, passed away peacefully on 12 February. “Palmy” was a special member of the Government House team in Bermuda, and a much loved family member. He was a wonderful companion, with a gentle nature, and will be sorely missed. pic.twitter.com/W0V6fRniFj — Palmerston （@DiploMog） February 13, 2026

