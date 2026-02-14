曾登TED獻唱！美國傳奇灰鸚鵡「愛因斯坦」病逝 享年38歲

傳奇非洲灰鸚鵡「愛因斯坦」（Einstein）以模仿人類語言聞名。（圖取自Zoo Knoxville臉書）

動物界痛失傳奇巨星！曾登上TED大會舞台表演、擁有超過200字詞彙量的非洲灰鸚鵡「愛因斯坦」（Einstein），驚傳於美國時間週五（13日）病逝，享年38歲。她生前最著名的事蹟，是在2006年的TED大會上與訓練師一同登台，並對著前美國副總統高爾（Al Gore）高唱「生日快樂歌」，機智反應震驚全球。

智商相當5歲小孩 曾是電視紅牌

根據科學網站《IFLScience》報導，這隻備受喜愛的母鸚鵡1987年孵化，自1992年起定居田納西州諾克斯維爾動物園（Zoo Knoxville）。非洲灰鸚鵡被公認為全球最聰明的鳥類之一，認知能力相當於5歲人類孩童。

愛因斯坦天賦異稟，不僅能模仿超過200種單字與聲音，更驚人的是她能「聽指令」做出80種特定反應。這項絕技讓她成為動物星球頻道（Animal Planet）節目《Pet Star》的常客，隨後更在2006年與訓練師斯蒂芬妮（Stephanie White）一同站上TED講台，成為史上極少數能登上該舞台獻藝的動物明星。

發聲器官長腫塊失聲 園方悲痛告別

然而，這位喋喋不休的巨星在2023年出現異狀。獸醫檢查發現，愛因斯坦的發聲器官「鳴管」（syrinx）長出不明腫塊，導致其嗓音改變。儘管經過3年觀察與照護，近期病情仍急轉直下，已無法透過醫療手段緩解。

園方在聲明中表示：「她是家人、是朋友，擁有獨一無二的靈魂。我們心碎但感激，能成為她30多年的家。」

專家指出，非洲灰鸚鵡因極佳的模仿能力而成為熱門寵物，但也因此面臨嚴重的盜獵與棲地喪失危機，目前已被國際自然保育聯盟（IUCN）列為瀕危物種。愛因斯坦的一生，不僅帶來歡笑，更喚起了大眾對野生鸚鵡保育的重視。

