    川普政府控哈佛未配合調查 要求提供招生資料

    2026/02/14 15:12 中央社
    川普政府對哈佛大學（Harvard University）提起訴訟，指控校方未能配合聯邦調查。（美聯社）

    川普政府對哈佛大學（Harvard University）提起訴訟，指控校方未能配合聯邦調查。（美聯社）

    美國總統川普政府今天對哈佛大學（Harvard University）提起訴訟，指控校方未能配合聯邦調查，並索取相關文件以判斷哈佛在招生過程中是否違法考量種族因素。

    路透社報導，川普不到兩週前表示，他的政府正向哈佛求償10億美元（約新台幣318億元），以解決校方政策相關調查。

    哈佛發言人表示，校方致力依法行事，並一直以誠意回應政府調查。

    發言人說：「哈佛大學將持續捍衛自身免於這些報復行動，這些報復行動起因僅是哈佛拒絕放棄獨立性或憲法權利以應對政府非法越權。」

    川普政府一直威脅要中止哈佛及多所大學的聯邦經費，理由包括校園中反對以色列在加薩走廊戰爭的親巴勒斯坦抗議活動、校園多元與跨性別政策等議題。

    美國司法部今天在新聞稿中表示，哈佛「一再拖延作業進度，拒絕提供相關資料和文件」，包括招生政策和遭禁的「多元、公平及包容」（DEI）計畫相關信函。

    司法部律師在波士頓（Boston）聯邦法院提出的訴狀中表示，他們要求提供的文件將有助於評估哈佛是否遵守2023年美國最高法院的裁定。最高法院當時表示，考量種族因素的大學招生計畫違憲。

    司法部說，提起訴訟「僅是為了迫使哈佛提供與招生中任何種族因素考量有關的文件」，「並未指控哈佛有任何歧視行為，也不尋求賠償金或撤銷聯邦資助」。

