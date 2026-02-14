冬奧大危機！主辦方僅提供選手不到1萬個保險套 3天就用完

保險套示意圖。（法新社）

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運如火如荼進行中，但卻傳出保險套庫存見底窘境，讓選手精力無處發洩。外媒以之前巴黎奧運對比，指責這次主辦方「太小氣」，當時大會提供了30萬個保險套，這次卻不到1萬個。

《衛報》今日引述義大利媒體《La Stampa》報導，一名匿名運動員表示，這次供應的保險套，在三天內就見底了。他抱怨：「他們承諾會補貨，但誰知道什麼時候才會送到。」

報導將此歸咎於奧運主辦單位，認為他們提供的數量「並不怎麼大方」。《La Stampa》指出：「在巴黎奧運時，運動員共收到了30萬個保險套——每人每天平均分配到兩個。但本屆冬奧的數量明顯低得多：連1萬個都不到。」

本屆冬奧的參賽選手不到3000人，相較之下，兩年前的巴黎奧運則有約1萬500人參賽。不過，即便依照比例縮減，這次發放的保險套數量也遠遠不足以比較。

上週，義大利倫巴底大區首長豐塔納（Attilio Fontana）在社群媒體上表示：「是的，我們在奧運選手村為運動員提供免費保險套。如果有人覺得奇怪，那是因為他們不了解奧運既有的傳統。這項傳統始於 1988 年漢城奧運，旨在提高運動員與年輕人對預防性傳染病的意識。」

豐塔納還分享了西班牙花式滑冰選手斯瑪特（Olivia Smart）在 Instagram 上的貼文。影片中，她向粉絲展示了印有倫巴底大區黃色標誌的保險套。

除了這類活動，選手村內還有許多設施能讓運動員打發時間，包括大型健身房、手足球、氣棍球台，甚至還有一台鋼琴。此外，現場也設有免費飲料機，供應可口可樂和 Innocent 果昔。

