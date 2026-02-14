為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本4年來首扣中國違法漁船 中國使館擔保後船長獲釋

    2026/02/14 15:21 即時新聞／綜合報導
    日本水產廳13日發布的照片顯示，中國漁船為「青通漁11998」（右）12日因涉嫌違反「漁業主權法」，在長崎縣外海的日本專屬經濟區海域內作業，遭水產廳巡邏船「白鷗丸」（左）扣押。（法新社）

    日本水產廳13日發布的照片顯示，中國漁船為「青通漁11998」（右）12日因涉嫌違反「漁業主權法」，在長崎縣外海的日本專屬經濟區海域內作業，遭水產廳巡邏船「白鷗丸」（左）扣押。（法新社）

    日本水產廳12日在長崎縣外海的日本專屬經濟區（EEZ）內，涉嫌違反「漁業主權法」扣押一艘中國漁船，是4年來首度扣押中國船，在中國提供現金擔保後，中國籍船長13日獲釋。

    綜合日本媒體報導，中國漁船「青通漁11998」涉嫌12日在長崎縣五島市女島燈塔西南約170公里海域對日本水產廳巡邏船「白鷗丸」為登船檢查而發出的停船命令不予服從並逃逸，遭巡邏船追捕到案，最後依違反《漁業主權法》為由扣押了有11名船員的中國漁船，並當場逮捕47歲的中國籍船長。

    登船後發現中國漁船採用被視為導致水產資源枯竭問題的「虎網漁法」，使用細密網眼的「虎網」，連幼魚小魚也一網打盡，被稱為「海上的吸塵器」。

    在中國駐福岡總領事館提交繳納金擔保文件後，水產廳13日晚上透露稱釋放了該船長，農林水產相鈴木憲和在內閣會議後記者會上指出，對於外國漁船的違法操業，「將繼續以堅定立場加以取締，以達到嚇阻效果。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播