日本4年來首扣中國違法漁船 中國使館擔保後船長獲釋

日本水產廳13日發布的照片顯示，中國漁船為「青通漁11998」（右）12日因涉嫌違反「漁業主權法」，在長崎縣外海的日本專屬經濟區海域內作業，遭水產廳巡邏船「白鷗丸」（左）扣押。（法新社）

日本水產廳12日在長崎縣外海的日本專屬經濟區（EEZ）內，涉嫌違反「漁業主權法」扣押一艘中國漁船，是4年來首度扣押中國船，在中國提供現金擔保後，中國籍船長13日獲釋。

綜合日本媒體報導，中國漁船「青通漁11998」涉嫌12日在長崎縣五島市女島燈塔西南約170公里海域對日本水產廳巡邏船「白鷗丸」為登船檢查而發出的停船命令不予服從並逃逸，遭巡邏船追捕到案，最後依違反《漁業主權法》為由扣押了有11名船員的中國漁船，並當場逮捕47歲的中國籍船長。

登船後發現中國漁船採用被視為導致水產資源枯竭問題的「虎網漁法」，使用細密網眼的「虎網」，連幼魚小魚也一網打盡，被稱為「海上的吸塵器」。

在中國駐福岡總領事館提交繳納金擔保文件後，水產廳13日晚上透露稱釋放了該船長，農林水產相鈴木憲和在內閣會議後記者會上指出，對於外國漁船的違法操業，「將繼續以堅定立場加以取締，以達到嚇阻效果。」

