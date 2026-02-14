為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    娶39歲嫩妻迎第7胎 91歲法國翁：只要有愛就不是問題

    2026/02/14 14:16 即時新聞／綜合報導
    91歲老翁薩布萊，日前迎來第7個孩子，39歲妻子艾莎為他生下1名女兒。（圖擷自X）

    91歲老翁薩布萊，日前迎來第7個孩子，39歲妻子艾莎為他生下1名女兒。（圖擷自X）

    法國1名91歲老翁在近日迎來自己第7個孩子，39歲妻子為他生下1名女兒，消息曝光後引發網路熱議。

    綜合外媒報導，法國南部東比利牛斯省（Pyrénées-Orientales）1名91歲老翁薩布萊（Pierre Sablé），日前迎來第7個孩子，39歲妻子艾莎（Aisha）生下女兒，這名新生兒是家中最小的孩子，現僅6個月大。

    除艾莎剛出生的女兒外，以及1名亡故的兒子外，薩布萊有5個女兒，她們年齡分別為60歲、50歲、35歲、30歲與24歲，更令人驚訝的是所有孩子都來自不同的母親。

    薩布萊將自己91歲仍再度當父親歸功於他充沛的精力，在當地以運動愛好者而聞名，79歲完成人生首場紐約馬拉松後，又參加了包括巴黎、羅馬和洛杉磯在內的多個城市的馬拉松，最近從事越野跑。

    艾莎在第一段婚姻未能生育後，一直渴望擁有孩子，她在滑雪時遇到薩布萊，逐漸發展關係，最終於2023年結婚；她形容薩布萊是「非常好的父親、非常好的丈夫、非常好的生活伴侶」，並表示自己很幸福，孩子也是自然受孕，薩布萊也強調，只要有愛，年齡就不是問題。

    消息曝光後，也引發網路熱議，不少網友認為：「這個年紀不該再生孩子，太不負責任了」、「這個孩子太早就會失去父親，太自私」、「即便他活到100歲，小孩在10歲時就會失去父親」，更有人質疑背後涉及金錢動機。

    薩布萊說：「所有認識我的人都知道，我做我想做的事，我不需要向任何人解釋」，他們正以平靜心態迎接這個新生命，並相信能為這名新生兒提供穩定且充滿關愛的成長環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播