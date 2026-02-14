娶39歲嫩妻迎第7胎 91歲法國翁：只要有愛就不是問題

91歲老翁薩布萊，日前迎來第7個孩子，39歲妻子艾莎為他生下1名女兒。（圖擷自X）

法國1名91歲老翁在近日迎來自己第7個孩子，39歲妻子為他生下1名女兒，消息曝光後引發網路熱議。

綜合外媒報導，法國南部東比利牛斯省（Pyrénées-Orientales）1名91歲老翁薩布萊（Pierre Sablé），日前迎來第7個孩子，39歲妻子艾莎（Aisha）生下女兒，這名新生兒是家中最小的孩子，現僅6個月大。

請繼續往下閱讀...

除艾莎剛出生的女兒外，以及1名亡故的兒子外，薩布萊有5個女兒，她們年齡分別為60歲、50歲、35歲、30歲與24歲，更令人驚訝的是所有孩子都來自不同的母親。

薩布萊將自己91歲仍再度當父親歸功於他充沛的精力，在當地以運動愛好者而聞名，79歲完成人生首場紐約馬拉松後，又參加了包括巴黎、羅馬和洛杉磯在內的多個城市的馬拉松，最近從事越野跑。

艾莎在第一段婚姻未能生育後，一直渴望擁有孩子，她在滑雪時遇到薩布萊，逐漸發展關係，最終於2023年結婚；她形容薩布萊是「非常好的父親、非常好的丈夫、非常好的生活伴侶」，並表示自己很幸福，孩子也是自然受孕，薩布萊也強調，只要有愛，年齡就不是問題。

消息曝光後，也引發網路熱議，不少網友認為：「這個年紀不該再生孩子，太不負責任了」、「這個孩子太早就會失去父親，太自私」、「即便他活到100歲，小孩在10歲時就會失去父親」，更有人質疑背後涉及金錢動機。

薩布萊說：「所有認識我的人都知道，我做我想做的事，我不需要向任何人解釋」，他們正以平靜心態迎接這個新生命，並相信能為這名新生兒提供穩定且充滿關愛的成長環境。

