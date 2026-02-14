號稱中國最愛撒錢老闆！年終發8億 現金放桌上任員工搶畫面曝

該集團舉辦年會，現場直接搬來6000萬人民幣（約新台幣2.7億元）現金堆成「錢山」舉辦數錢活動。（圖擷取自微博）

「全中國最愛發錢」的河南礦山集團創辦人崔培軍再度大撒幣。該集團去年獲利盈利2.7億人民幣（約新台幣12.15億元），本次年終號稱直接發出1.8億人民幣（約新台幣8.1億元）。昨（13）日該集團舉辦年會，現場直接搬來6000萬人民幣（約新台幣2.7億元）現金堆成「錢山」，甚至大方舉辦數錢活動，只要在規定時間內數多少就能拿多少，超狂畫面曝光後引發網友羨慕。

綜合中媒報導，河南礦山集團去年（2025年）累計盈利達2.7億人民幣（約新台幣12.15億元），而老闆崔培軍秉持「共同富裕」理念，竟豪氣拿出1.8億人民幣（約新台幣8.1億元）當作年終獎金，相當於將公司整年利潤的66.7%通通分給員工，發放比例與金額雙雙刷新歷史紀錄。

請繼續往下閱讀...

年會最吸睛的莫過於「數錢大賽」。現場兩側擺滿整齊的現金磚。崔培軍表示，錢打進卡裡只是數字，發現金才更有「年味」。今年規則更直接升級，將數錢時間延長至15分鐘，員工只要能數多少，就能直接帶多少現金帶回家。去年曾有員工一口氣數走10萬人民幣（約新台幣45萬元），今年老闆更放話：「現場6000萬人民幣不夠發，我現場追加！」

除了發錢發到手軟，這場「天花板級」年會還席開800桌，邀請7000名員工與家屬同歡，優秀員工家屬甚至能領取雙倍紅包，場景曝光後羨煞不少網友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法