為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    號稱中國最愛撒錢老闆！年終發8億 現金放桌上任員工搶畫面曝

    2026/02/14 14:25 即時新聞／綜合報導
    該集團舉辦年會，現場直接搬來6000萬人民幣（約新台幣2.7億元）現金堆成「錢山」舉辦數錢活動。（圖擷取自微博）

    該集團舉辦年會，現場直接搬來6000萬人民幣（約新台幣2.7億元）現金堆成「錢山」舉辦數錢活動。（圖擷取自微博）

    「全中國最愛發錢」的河南礦山集團創辦人崔培軍再度大撒幣。該集團去年獲利盈利2.7億人民幣（約新台幣12.15億元），本次年終號稱直接發出1.8億人民幣（約新台幣8.1億元）。昨（13）日該集團舉辦年會，現場直接搬來6000萬人民幣（約新台幣2.7億元）現金堆成「錢山」，甚至大方舉辦數錢活動，只要在規定時間內數多少就能拿多少，超狂畫面曝光後引發網友羨慕。

    綜合中媒報導，河南礦山集團去年（2025年）累計盈利達2.7億人民幣（約新台幣12.15億元），而老闆崔培軍秉持「共同富裕」理念，竟豪氣拿出1.8億人民幣（約新台幣8.1億元）當作年終獎金，相當於將公司整年利潤的66.7%通通分給員工，發放比例與金額雙雙刷新歷史紀錄。

    年會最吸睛的莫過於「數錢大賽」。現場兩側擺滿整齊的現金磚。崔培軍表示，錢打進卡裡只是數字，發現金才更有「年味」。今年規則更直接升級，將數錢時間延長至15分鐘，員工只要能數多少，就能直接帶多少現金帶回家。去年曾有員工一口氣數走10萬人民幣（約新台幣45萬元），今年老闆更放話：「現場6000萬人民幣不夠發，我現場追加！」

    除了發錢發到手軟，這場「天花板級」年會還席開800桌，邀請7000名員工與家屬同歡，優秀員工家屬甚至能領取雙倍紅包，場景曝光後羨煞不少網友。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播