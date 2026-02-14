只為追查宏福苑大火真相！ 港中大生遭國安拘捕 校方「補刀」開除學籍

香港中文大學學生關靖豐因追查宏福苑大火真相遭國安處拘捕，雖已修畢學分原定3月畢業，昨仍遭校方以「損害校譽」為由勒令退學。（法新社資料照）

香港中文大學政治系學生關靖豐，因追查去年造成168人死亡的「宏福苑大火」真相，先遭港警國安處以涉嫌「煽動罪」拘捕，交保後竟又遭校方「秋後算帳」。關靖豐12日證實，自己已修畢所有學分、原定下個月（3月）就能畢業，卻遭校方以「損害校譽」及形容聆訊是「袋鼠法庭」等理由，勒令即刻開除學籍，4年努力付諸流水。

綜合港媒報導，這起悲劇源於去年11月香港大埔宏福苑發生的奪命大火，慘釀168死。關靖豐因不滿當局處理態度，發起「大埔宏福苑火災關注組」並提出設立獨立調查委員會等4大訴求，獲逾萬人連署。然而，此舉卻引來港警國安處上門，以涉嫌「煽動」將其拘捕

然而，此舉卻引來港警國安處上門，以涉嫌「煽動」將其拘捕。就在關靖豐獲准保釋當天，香港中文大學校方隨即啟動紀律程序。關靖豐控訴，校方指控他涉嫌「不當行為」，但在過程中從未清楚說明具體罪狀，直到12直接通知「極刑」裁決。

根據裁決書，校方將關靖豐踢出校園的理由竟是「數罪併罰」。首先，關靖豐公開聆訊消息被指「損害校譽」；其次，他在郵件中批評校方紀律委員會是受人操縱的「袋鼠法庭」（kangaroo panel）與「恥辱」（disgrace），被認定態度不敬。

校方還翻出舊帳，指他2022年曾因在燈柱張貼紀念「六四天安門事件」的貼紙，涉及刑事毀壞被定罪。校方宣稱，因其累積3次大過，決定終止其學業。

對於差臨門一腳就能畢業卻遭除名，關靖豐悲憤表示，在不清不楚的指控下要自證清白，「根本是不可能的任務」。他直言，自己遭遇的一切既源於香港崩壞的政治環境，也來自部分掌權者的選擇，「有人只要手握一點權力，就樂於懲罰政權希望打壓的人。」

他認為，校方利用畢業證書作為壓制學生的工具，是對學術風骨的莫大諷刺。

