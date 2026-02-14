美軍抓捕馬杜羅內幕曝光！矽谷AI模型「Claude」首度支援機密作戰

Anthropic研發的先進AI模型「Claude」，其官方網頁強調安全為核心原則。然而據《華爾街日報》披露，美軍已將此工具首度投入抓捕馬杜洛的機密作戰支援中。（彭博資料照）

上個月美軍在委內瑞拉突襲並逮捕前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的行動，不僅是重大的地緣政治事件，更揭開了人工智慧嵌入機密任務的現狀。據《華爾街日報》獨家揭露，五角大廈在這次包含多處轟炸的機密任務中，首度動用了矽谷AI公司Anthropic研發的模型「Claude」。然而，這項技術部署也引發了開發商與軍方之間關於「戰爭與倫理邊界」的激烈辯論。

透過Palantir平台部署 具體支援角色仍屬機密

知情人士指出，Claude是透過與數據巨擘帕蘭泰爾（Palantir）的合作，被部署於美軍的機密網路環境中，協助執行針對馬杜羅及其妻子的抓捕任務。雖然Anthropic是首家被用於此類機密行動的AI模型開發商，但五角大廈與開發商均未透露Claude在行動中的具體角色。一般軍事分析認為，這類工具在作戰環境中主要負責大量機密情資的彙整與資料整合分析。

值得注意的是，這項任務包括對卡拉卡斯多處地點的打擊，這讓標榜「AI安全」的Anthropic陷入合規性挑戰。

這次行動曝光，隨即揭示了AI公司與軍方間的理念衝突。Anthropic的使用規範明文禁止Claude用於「支援暴力、開發武器或進行監控」。該公司執行長阿莫戴（Dario Amodei）曾公開表達對AI被用於「自主致命行動」與國內監控的憂慮。

由於擔心Claude被用於超出規範的軍事用途，Anthropic與五角大廈1份價值2億美元（約新台幣63億元）的合約談判目前已陷入僵局，政府官員甚至考慮取消該合約。

國防部強硬表態：不允許「不能打仗」的AI進入系統

面對矽谷的自我限制，川普政府態度堅決。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾公開直言，五角大廈「不會採用不允許你打仗的AI模型」，這番話被視為對Anthropic使用政策的直接反擊。

美軍目前正積極推動將頂尖AI整合進所有機密層級的系統，並敦促包括OpenAI與Anthropic在內的業者取消對用戶的標準限制，以滿足未來戰場對情資合成與決策支援的需求。

報導分析，馬杜羅抓捕案證明了AI已正式嵌入美軍的機密戰略流程，但AI開發商能在多大程度上保有「倫理主導權」，將是2026年科技界與軍事圈共同關注的戰略焦點。

