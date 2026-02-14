越共總書記連任擬訪美參加和平理事會 打破先訪中國慣例

越共總書記蘇林元月23日連任成功，。（歐新社資料照）

據外媒報導，越共總書記蘇林預計下週訪美，參加19日由美國總統川普主持的和平理事會首場峰會，並爭取與川普關稅談判、推進僵局。部分分析家指出，這趟訪程打破新任總書記先訪中國的慣例，具象徵意義。

據路透社與法新社報導，越南最高領導人越共中央總書記蘇林（Tô Lâm）預計將於下週赴美，參加「和平理事會」首場峰會，期間也將與川普（Donald Trump）就貿易與關稅舉行對話。

這場會議將於19日於華府舉行。越南上個月第一時間接受川普邀請，成為為重建加薩和平而成立理事會的創始成員國，也是東南亞國協中首位點頭加入國家。

彭博社獲得內部消息來源指出，蘇林積極尋求與川普舉行貿易對話的機會，希望解決兩國間的關稅談判僵局。消息人士稱，蘇林此行將簽署「越南和美國公司間的協議」。路透社報導，協議將包括與航空相關的商業協議。

「外交家」（The Diplomat）昨天一份分析寫道，自華府去年8月對越南商品加徵20%關稅以來，美越貿易談判一直陷入僵局。兩國2月初舉行了第六輪會談，但尚未達成最終協議。

彭博社引述消息人士稱，兩國貿易談判陷入僵局的原因在於針對中國等商品「洗產地」疑慮而設的轉運稅細節該如何定義。川普政府表示，這些商品將被加徵40%的關稅，但目前尚不清楚這些商品將如何被識別和處理。

川普的鷹派貿易顧問表示，大量中國商品經由越南中轉運輸，或在越南生產並僅添加少量其他材料，以規避美國對中國商品加徵的關稅。他們認為，這就是越南對美國貿易順差巨大的主要原因。越南對美順差位居世界第三，僅次中國和墨西哥。

無論蘇林此行能否在貿易問題上取得突破，但值得注意的是，這趟可能的訪程將打破以往越南外交訪問慣例。

過去越共新任領導人通常會先訪問中國，然後再訪問其他主要大國。不過這次，除2月5日至6日對柬埔寨和寮國的短暫訪問外，蘇林可能的訪美行程將是他自上個月越共14大連任總書記以來，首次訪問主要大國。

一些觀察家認為，這可能反映出越南戰略方向正在轉變。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）高級國防分析師葛羅斯曼（Derek J. Grossman）在社群媒體X寫道：「若蘇林下週真的訪問華府與川普會晤，這將是我所知的越南新任領導人首次訪問美國先於中國。這其中的象徵意義非比尋常」。

但外交家文章也指出，有鑒於越南過去20年來外交政策的相對穩定性，應該謹慎解讀這次訪美行程的時機。

「和平理事會峰會的日期是由華府而非河內訂定的，蘇林此行也可能是出於越南迫切需要敲定貿易協定的考量，因為這對越南共產黨實現未來幾年雄心勃勃的經濟目標至關重要」。

另一方面，蘇林沒有表現出任何與中國疏遠的意願。約翰遜公共事務學院副教授陳喜娜（Sheena Chestnut Greitens）在社群媒體上指出，「蘇林一直是越南強化與中國在內部安全領域合作的驅動力。因此，我認為不應對此過度解讀」。

外交家文章分析認為，由於川普及其政府反覆無常的性格，及貿易談判前景的不明朗，目前越美關係比越中關係更需要外交上的「維護」。越中雙方官員則全年輪流互訪，使兩國關係相對緊密且穩定。

有鑑於此，作為補償，蘇林可能很快就會訪問北京。蘇林上次訪問中國是2024年8月；中國領導人習近平則於去年4月回訪越南。

彷彿在為美國訪程做行前準備，總書記蘇林昨天接見了正於越南進行正式訪問的美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael George DeSombre）。

蘇林在兩人會面時強調，越南始終將美國視為最重要的合作夥伴之一，願加強各領域全面合作。越南也將繼續奉行獨立自主、自強自立的外交政策，推進外交關係多邊化和多元化，隨時準備積極貢獻地區和國際事務。

戴桑布雷除恭賀蘇林當選外，也表示川普總統高度讚賞蘇林，並重視其接受邀請參與加薩和平理事會倡議的決定。

