羅浮宮又出包！名畫展廳驚傳漏水 19世紀天花板壁畫受損

羅浮宮近日風波不斷。（美聯社）

法國羅浮宮又出事了！藏有多幅名畫的羅浮宮德農館（Denon Wing）驚傳漏水狀況，漏水損壞了天花板上的部分繪畫，部分展廳被迫暫時關閉。

綜合外媒報導，羅浮宮德農館707號展廳在當地時間12日發生漏水狀況，疑似1條暖氣管道故障，消防員趕到現場後發現，德農翼部分展廳的天花板已經滲水，法國畫家梅尼耶（Charles Meynier）19世紀的天花版壁畫《法國繪畫的勝利：普桑、勒蘇爾、李布隆的榮耀》（Triomphe de la peinture française : apothéose de Poussin, de Le Sueur et de Le Brun）傳出受損。

所幸711號展廳的《蒙娜麗莎》未被影響，受到漏水事件影響，羅浮宮官方網站公告，706號到708號展廳暫時關閉。

羅浮宮近日風波不斷，去年10月有盜賊在大庭廣眾之下破窗而入，竊走多件珠寶藏品，至今未追回，同月則因天花板樑柱有崩塌危險，管理單位封閉了收藏古希臘陶器的展廳。

11月底，埃及文物圖書館漏水，數百件文獻受損，自去年底以來，員工因不滿工作條件而數度罷工，還因此閉館；近日又發生員工及導遊涉入票券詐騙案。

