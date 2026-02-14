為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    撥款沒著落 美國國土安全部進入「部分停擺」狀態

    2026/02/14 15:24 即時新聞／綜合報導
    美國執法人員上月在明尼蘇達州掃蕩非法移民時射殺2位美國公民，引發外界強烈反彈，大批民眾為此上街抗議。（法新社）

    美國執法人員上月在明尼蘇達州掃蕩非法移民時射殺2位美國公民，引發外界強烈反彈，大批民眾為此上街抗議。（法新社）

    美國執法人員近期在掃蕩非法移民時射殺民眾，在全美引發強烈反彈，美國國會兩黨也為移民執法問題僵持不下，在參議院民主黨議員持續杯葛、反對為國土安全部提供任何新資金，加上參眾兩院自14日起開始休會，國土安全部（DHS）進入停擺狀態。

    美國執法人員上月在明尼蘇達州掃蕩非法移民時射殺2位美國公民，引發外界強烈反彈，共和黨與民主黨議員為此僵持不下，直到14日休會前兩黨在參議院仍未達共識，國土安全部（DHS）為期兩週的臨時開支撥款到期，14日正式停擺。

    外媒報導指出，包含聯邦緊急事務管理署（FEMA）、運輸安全管理局（TSA）和海岸警衛隊等機構的聯邦僱員將無法領取工資，不過因為他們工作非常重要，因此大多數人仍會繼續上班。至於本次爭議焦點的移民暨海關執法局（ICE）以及海關和邊境保護局（CBP）受到停擺的影響則是較小，因此這2個機構的僱員仍可正常上班並領取到薪水。

    參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出，近幾週以來他們一直在推動符合常識的改革，他也強調，禁止執法人員戴口罩是「常識」。眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）也質疑：「川普和共和黨人已經決定，他們對於讓ICE受到控制毫無興趣」。

    至於白宮方面則是將責任歸咎於在野黨，質疑民主黨拒絕白宮提出的改革方案，並批民主黨因政治與黨派原因，「將我們的政府推向再次關門」。

    外媒報導提到，雖然兩院開始進入為期10天的休會，預計要到23日才會復會，國土安全部（DHS）可能至少停擺10天。但如果有法案需要投票表決，他們也可能會提前復會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播