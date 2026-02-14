撥款沒著落 美國國土安全部進入「部分停擺」狀態

美國執法人員上月在明尼蘇達州掃蕩非法移民時射殺2位美國公民，引發外界強烈反彈，大批民眾為此上街抗議。（法新社）

美國執法人員近期在掃蕩非法移民時射殺民眾，在全美引發強烈反彈，美國國會兩黨也為移民執法問題僵持不下，在參議院民主黨議員持續杯葛、反對為國土安全部提供任何新資金，加上參眾兩院自14日起開始休會，國土安全部（DHS）進入停擺狀態。

美國執法人員上月在明尼蘇達州掃蕩非法移民時射殺2位美國公民，引發外界強烈反彈，共和黨與民主黨議員為此僵持不下，直到14日休會前兩黨在參議院仍未達共識，國土安全部（DHS）為期兩週的臨時開支撥款到期，14日正式停擺。

請繼續往下閱讀...

外媒報導指出，包含聯邦緊急事務管理署（FEMA）、運輸安全管理局（TSA）和海岸警衛隊等機構的聯邦僱員將無法領取工資，不過因為他們工作非常重要，因此大多數人仍會繼續上班。至於本次爭議焦點的移民暨海關執法局（ICE）以及海關和邊境保護局（CBP）受到停擺的影響則是較小，因此這2個機構的僱員仍可正常上班並領取到薪水。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出，近幾週以來他們一直在推動符合常識的改革，他也強調，禁止執法人員戴口罩是「常識」。眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）也質疑：「川普和共和黨人已經決定，他們對於讓ICE受到控制毫無興趣」。

至於白宮方面則是將責任歸咎於在野黨，質疑民主黨拒絕白宮提出的改革方案，並批民主黨因政治與黨派原因，「將我們的政府推向再次關門」。

外媒報導提到，雖然兩院開始進入為期10天的休會，預計要到23日才會復會，國土安全部（DHS）可能至少停擺10天。但如果有法案需要投票表決，他們也可能會提前復會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法