對美國說重話！德總理警告「美國難再單打獨鬥」 拋4大方案降依賴

慕尼黑安全會議（MSC）13日登場，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）在開幕演說中當著美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）的面直言，「即便是美國，也已不夠強大到可以單打獨鬥」，並警告跨大西洋關係已出現深層裂痕，顯示歐洲對華府單邊主義的不安升高。

直言舊秩序已死：美方無法獨自行動

梅爾茨在演說中特意切換成英語，向在場的美方官員發出直白警告。他指出，建立在規則之上的國際秩序正被摧毀，「在大國競爭的時代，即便是美國，也已經無力獨自行動（not powerful enough to go it alone）」。

他強調，身為北約的一份子不僅是歐洲的競爭優勢，也是美國的優勢，呼籲華府修復信任，而非試圖單邊行動。這番表態顯示，在川普政府單邊主義路線下，傳統盟友對自身安全與對美依賴的討論正在升溫。

拋出「四大自由方案」 強化自身實力

為了因應跨大西洋關係的變化，梅爾茨提出了名為「自由方案」的四大改革方向，呼籲歐洲必須改變過往的思維模式。在強化德國方面，他主張必須同步提升軍事、經濟與科技實力，目標是將德國聯邦國防軍「打造成歐洲最強常規軍」，以提升國家韌性。

在強化歐洲層級，梅爾茨呼籲歐盟減少官僚負擔、提升競爭力，並主張一個主權自主的歐洲，才是對大國競逐時代最好的回應。

最關鍵的在於美歐關係。梅爾茨強調，歐洲將告別對美國「自我造成的不成熟依賴」，雖然不會否定北約，但要在同盟內打造更強的歐洲支柱，以平等姿態與美國重建互信。最後在全球合作上，德國將分散風險，加強與加拿大、日本、印度、巴西等理念相近國家的合作，不再僅依靠單一強權。

除了戰略論述，梅爾茨還透露了具體動作。他證實已與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）展開商討，研擬建立「歐洲核威懾力量」，希望在北約內打造更具自主性的歐洲安全支柱，讓歐洲在國防上擁有更多自主權。

針對川普政府近期以關稅威脅盟友，梅爾茨也火力全開，批評「讓美國再次偉大（MAGA）運動的文化戰爭不是我們的戰爭」。他重申德國不相信關稅保護主義，而是堅持自由貿易、氣候協定與世衛組織（WHO）的價值，拒絕將言論自由用來攻擊人性尊嚴。

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）分析，梅爾茨過去被視為「堅定跨大西洋派」，但在川普重返白宮並接連拋出退群、關稅等威脅後，梅爾茨已開始與「川普式美國」拉開距離，不再試圖以討好方式維繫關係，而是選擇強化自身實力來因應變局。

