川普驚吐終極目標！想把伊朗問題「一次解決」 脫口暗示：已有人選接班

美國總統川普（右）13日受訪時稱，伊朗政權更替是「最理想的情況」。圖左為伊朗最高領袖哈米尼。（法新社資料照）

美伊局勢出現重大轉折，美國總統川普對伊朗的戰略目標首度清晰化。川普週五（13日）不僅公開支持伊朗「政權更替」，更直言希望將伊朗問題「一次解決」。當被媒體追問若現政權垮台，由誰來接掌這個伊斯蘭國家時，川普竟透露：「已有人選」，暗示美方對「後哈米尼時代」已有具體構想。

川普親口證實：政權更替是「最好的事」

根據《衛報》與現場直播紀錄，川普在佛州棕櫚灘（Palm Beach）被記者問及「你想要伊朗政權更替嗎？」時，給出了前所未有的直白答案。

請繼續往下閱讀...

川普回答：「嗯，這看起來似乎是所能發生的最好的事（the best thing that could happen）。」

隨後他更補上一句帶有強烈終局意味的發言：「如果我們能一次解決這個問題（get it settled for once and for all），那將是件好事。」 這番話是川普至今對推翻伊朗體制最直白的表態。

最讓外界側目的是，當記者進一步追問：「你想讓誰來接管（伊朗）？（Who would you want to take over?）」川普雖然拒絕公開具體名字，卻耐人尋味地說：「我不想談論這個……但確實有些人選（There are people）。」

報導指出，這段對話並非川普主動提及，而是在記者追問「接管者」時的直接回應。這意味著在川普的構想中，伊朗現政權倒台後，確實存在著具體的替代人選方案。

路透：美軍擬定「數週」作戰計畫

而在軍事準備方面，據《路透》引述美國官員說法，美軍正在為可能「持續數週」（sustained, weeks-long operations）的軍事行動做準備。值得注意的是，據美國官員說法，美方「完全預期伊朗會報復」，這將導致雙方在一段時間內進行「來回的攻擊與報復（back-and-forth strikes）」。

專家警告，這類持續性戰役對美軍的風險遠高於單次空襲，可能引發更大規模的區域衝突。川普對此則向美軍表示：「有時候你必須讓人感到恐懼（have fear），這是唯一能真正解決問題的方法。」

官員透露，若川普下令攻擊，這次衝突規模將遠超以往，這與去年僅針對核設施的一次性打擊截然不同。此外，川普也證實美軍已派遣第二艘航艦（福特號）前往中東，與林肯號會師，集結「巨大的力量」以回應變局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法