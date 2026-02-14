為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    明文排除中國！川普解除委內瑞拉石油禁令 欽點5大歐美油商進駐

    2026/02/14 10:32 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普13日抵達佛州西棕櫚灘。他在宣布解除委內瑞拉石油禁令、並引進歐美能源巨頭後，向媒體透露自己計畫親訪委內瑞拉。（法新社）

    美國總統川普13日抵達佛州西棕櫚灘。他在宣布解除委內瑞拉石油禁令、並引進歐美能源巨頭後，向媒體透露自己計畫親訪委內瑞拉。（法新社）

    美國對委內瑞拉能源政策出現重大轉向，但也埋下了針對性的地緣政治伏筆。美國總統川普13日宣布，計畫親自訪問委內瑞拉，且其政府已正式授權5家歐美石油巨頭恢復在該國的營運。然而，這份由美國財政部發出的許可證設有嚴格的「排他條款」，明確禁止中國、俄羅斯與伊朗等國參與相關投資，被外界視為華府在解除制裁的同時，意圖重塑拉美能源版圖，將競爭對手拒於門外。

    營收須存「美國指定帳戶」

    根據美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）13日發布的許可證，獲得授權的5家能源巨頭分別為：英國的英國石油（BP）與殼牌（Shell）、美國的雪佛龍（Chevron）、義大利的埃尼（Eni）以及西班牙的雷普索爾（Repsol）。

    這並非無條件解禁。許可證嚴格規定，所有石油與天然氣的特許權使用費（royalties），必須存入「美國財政部指定的帳戶」。這一機制與川普政府宣稱「華府將為了委內瑞拉人民利益而管理其資產」的立場一致，顯示美方雖然放行開採，但仍牢牢掌握著委內瑞拉的石油金脈。

    明令封殺中俄伊 美重建能源影響力

    最受地緣政治觀察家矚目的是，OFAC發出的第2張許可證雖然允許企業就潛在合約進行談判，但明確禁止（continue to bar）中國、伊朗與俄羅斯等國參與。

    這項條款形同在委內瑞拉能源市場設立了「歐美專屬區」。過去中俄是委內瑞拉的重要債權國與合作夥伴，川普政府此舉旨在利用解除制裁的機會，將與美國「步調一致」的企業引入，藉此協助委內瑞拉經濟復甦，同時將地緣戰略對手邊緣化。

    這項能源政策的轉變發生在極具戲劇性的政治背景下。川普於今年1月3日以涉嫌販毒等罪名下令拘捕委內瑞拉社會主義領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）。隨後，美國能源部長萊特（Chris Wright）本週訪問卡拉卡斯，成為自該事件以來訪委層級最高的美國官員。

    萊特與獲川普政府支持的過渡領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez）會面後宣布，自2019年實施的石油禁運「本質上已經結束」。委內瑞拉擁有龐大石油儲量，2025年日產量約120萬桶，美方期望透過歐美巨頭的技術與資金，大幅提升產能。

