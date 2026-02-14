為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中東戰火將燃？ 雙航艦壓境傳美軍擬數週內對伊軍事行動

    2026/02/14 10:12 即時新聞／綜合報導
    美軍最強航艦「福特號」打擊群也將前往中東，「雙航艦」將壓境伊朗。（路透）

    美伊關係持續緊張，美國總統川普12日對伊朗發出警告，要求其在「一個月內」就核計畫達成協議，否則將面臨極為慘痛後果；同時，將派遣第2支航空母艦打擊群前往中東，傳出美軍已擬定為期數週的軍事行動計畫。

    據《路透》報導，兩名匿名美國官員透露，如果總統川普下令對伊朗發動攻擊，美國軍方正在為可能持續數週的軍事行動做準備，美伊雙方恐演變為比以往更為嚴重的衝突。

    與去年6月「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer）僅對核設施的一次性軍事打擊相比，一位官員表示，這次的軍事規劃更加複雜，這次美軍不僅可能打擊核設施，也可能打擊伊朗的國家和安全設施。而美國也預期伊朗會報復，導致雙方在一段時間內發生反覆的打擊和報復行動。

    報導指出，持續的軍事行動會為美軍和整個中東地區帶來更大的風險。

    對此，五角大廈沒有回應置評請求，而白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示：「川普總統在伊朗問題上擁有所有選項」，她強調總統最終的決定是基於對我們國家和國家安全最有利的原則。

    綜合相關報導，「林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群目前已部署在中東，川普12日又宣布美軍最強航艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）打擊群也將前往，「雙航艦」將會師中東。

