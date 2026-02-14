日本扣押中國違法漁船 矢板明夫：高市政府依法執行不再退讓

日本水產廳13日發布的照片顯示，中國漁船為「青通漁11998」（右）12日因涉嫌違反「漁業主權法」，在長崎縣外海的日本專屬經濟區海域內作業，遭水產廳巡邏船「白鷗丸」（左）扣押。（法新社）

日本水產廳昨日宣布，在日本專屬經濟區（EEZ）內，以涉嫌違反「漁業主權法」扣押一艘中國漁船，這也是2022年以來首次扣押中國漁船。資深媒體人矢板明夫表示，2010年時日本首相高市早苗還是在野黨議員，但當時針對釣魚台海域的撞船事件，高市就曾尖銳批評政府對中態度軟弱，如今高市成為首相，更在眾議院改選大勝，高市政府也選擇依法強勢執行，而非低調放行。矢板明夫認為，「選舉勝利給了她政治資本，現在，這份資本正體現在對主權問題的處理上」。

矢板明夫在臉書發文指出，2月12日清晨，日本水產廳的取締船在五島列島女島沖、日本的專屬經濟水域（EEZ）內，發現一艘中國虎網漁船。日方要求停船檢查，但對方拒絕並試圖逃走。當天上午8點25分，執法人員登船搜查，下午以違反《漁業主權法》中「拒絕檢查」的罪名，當場逮捕47歲的中國籍船長。這是2026年首次扣押外國漁船，也是自2022年以來再次扣押中國漁船。

矢板明夫表示，虎網是一種拖網漁法，它的特點是用強力拖曳方式，把大面積水域中的魚群一次性圍捕起來。未經許可在別的國家的EEZ內使用虎網捕魚是違法的。鈴木憲和農林水產大臣在閣議後明確表示，今後將毅然決然地持續取締。官房長官木原稔也作出相同的表態。口徑一致，強調「依法處理」，而不是政治操作。

矢板明夫說明，回顧2010年尖閣（釣魚台）海域的撞船事件，當時日本海上保安廳逮捕中國船長，但最終在中國的壓力下釋放，引發國內強烈爭議。那一年，高市早苗還是在野黨議員，她在國會質詢時，尖銳批評民主黨政府對中軟弱，要求追究責任，甚至追問是否向中方索賠。她的態度，當時被認為過於強硬，但也因此在保守選民中累積了聲望。

矢板明夫直言，如今時空轉換，高市已成為首相，剛在上週大選中帶領自民黨取得勝利。選後第一時間出現這起扣押事件，政府選擇依法強勢執行，而非低調放行。顯示日本在主權與執法問題上，不再退讓。

矢板明夫分析，更重要的是，這次處理方式顯示日本制度運作的成熟。從水產廳現場執法，到大臣與官房長官公開說明，再到對中方回應保持法律框架內的冷靜，日本並未升高衝突，但也沒有示弱。依法行事，本身就是最清楚的立場。

矢板明夫表示，漁船事件看似小事，卻往往是國家態度的縮影。長期以來，中國漁船在周邊海域的違規作業並非個案。若每次都因外交壓力而退縮，法律就將失去威信。這次的扣押傳遞出一個訊號：日本的EEZ不是可以試探底線的灰色地帶。

矢板明夫在文末強調，對高市而言，這不只是一次執法事件，更是一場政治考驗。她過去批評他人軟弱，如今輪到自己掌舵，是否言行一致？至少目前看來，她選擇讓法律說話。選舉勝利給了她政治資本，現在，這份資本正體現在對主權問題的處理上。

