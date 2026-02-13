大象長鼻有力又靈巧 研究解密：關鍵竟在「鬍鬚」

大象鼻子有力又可進行精細動作，關鍵在象鼻上的鬍鬚。（美聯社檔案照）

大象長長的鼻子，長度可超過人類的身高，力量大到能拔起樹木，但是也能輕巧地捲起玉米餅乾而不使其破碎，象鼻為何能如此剛柔並濟？12日發表的研究指出，關鍵在象鼻上那些不起眼的鬍鬚。

《法新社》12日報導，這份在《科學》（Science）期刊發表的研究指出，象鼻表面的鬍鬚具有獨特的特性，使這種陸地上體型最大的動物能靈巧地運用其鼻子。報告第一作者、德國「馬克斯普朗克智慧系統研究所」（MPI-IS）生物力學博士後研究員舒茲（Andrew Schulz）說，大象出生時約有1000根鬍鬚，其中許多生長在象鼻上的皺褶間，宛如觸覺探針，協助大象判斷周遭環境狀況。

請繼續往下閱讀...

研究團隊原本預期，象鼻鬍鬚與老鼠的鬍鬚相似，橫切面呈圓形、內部實心且硬度一致，不過，分析後發現，大象鬍鬚其實幾乎呈刀刃狀，內部具多孔結構，類似羊角，有助於牠們進食時吸收衝擊。舒茲說，研究中「最瘋狂」的發現，是鬍鬚從根部到尖端的形狀和結構呈梯度漸變，根部極為堅韌，末端卻相當柔軟，可強化觸覺感知。他指出，象鬚的演化，一部分是為了預防折斷的風險，和許多具有鬍鬚的哺乳動物不同，象鬚一旦斷裂就不會再生。

許多動物毛髮能有如雷達般感測，但是少有精準度可與大象鬍鬚相比者。舒茲舉例，老鼠鬍鬚也可感測到震動，但是精準度如一手按下多個鋼琴鍵，而大象卻像是敲出特定一個音符。象鬚的漸變結構有助於牠們在覓食時辨識不同物體，而大象大部分時間都在覓食或進食。大象也以利用象鼻進行社交接觸著稱，舒茲說，牠們正是利用布滿鬍鬚的象鼻外側部位接觸。

研究大型哺乳動物溝通與足部感知的行為生態學家歐康奈爾-羅德威爾（Caitlin O'Connell-Rodwell）形容，這項研究進一步確認了，象鼻是非常敏感的器官，不只有力又靈巧，也有溝通上的功用，下一步可探討這些特性在行為上的應用。

舒茲認為，象鼻鬍鬚也可啟發科技發展，尤其在機器人領域，生物界普遍存在這類「功能梯度」，例如肩旋轉肌群或前十字韌帶也有類似由堅韌轉軟的結構，若能更了解這些結構和對感官力的影響，或許可提昇修復技術。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法