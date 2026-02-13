川普強推拿下格陵蘭 美聯社民調7成美國人不買單

美國總統川普1月底出席世界經濟論壇。（法新社檔案照）

美國總統川普欲取得對丹麥自治領土格陵蘭控制權，升高北大西洋公約組織（NATO）成員國之間的緊張關係，美聯社13日公布最新民調顯示，大多數美國民眾不贊成川普處理格陵蘭議題的表現。

美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center for Public Affairs Research）13日公布的這份民調顯示，72%的美國成年受訪者，不贊成川普處理格陵蘭議題的方式，24%贊成；川普在格陵蘭議題的表現，面臨的民意反對，比不滿意他整體外交政策表現的比例61%還高，顯示川普處理此議題的方式，已對其政府形成一政治弱點。

請繼續往下閱讀...

就連共和黨人也有約半數（48%）受訪者，不滿意川普處理格陵蘭議題方式，約51%滿意。美聯社報導指出，川普的基本支持群通常堅定不移地力挺他，因此，這份民調顯示，格陵蘭議題在這方面是個例外，這也是共和黨人在一系列關鍵施政議題上，對川普表現最不滿意的。

共和黨人對川普在經濟與移民議題的表現，滿意度都將近8成，對其外交政策表現，滿意度也有約7成。民主黨受訪者在經濟、移民、外交政策和格陵蘭議題上，普遍對川普施政不滿意，其中以91%不滿意他處理格陵蘭議題的表現，比例最高。

這份民調在2月5日到8日間進行，訪問1156名18歲以上成年人；調查時間點是在川普撤銷對歐洲加徵關稅，施壓歐洲國家支持美國掌控格陵蘭的決定之後。

川普認為，美國必須掌握格陵蘭，因應中國和俄羅斯的威脅。不過，川普上月底表示，在北約秘書長呂特（Mark Rutte）協助下，就取用格陵蘭資源達成架構協議後，已撤回以武力奪取該地的威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法