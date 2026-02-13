變相加稅？紐約Fed報告：川普關稅90％由美國人買單

川普關稅90%由美國人買單。（路透）

紐約聯邦儲備銀行報告證實，美國總統川普的關稅負擔幾乎完全由美國人承受。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，該報告顯示，過去1年，美國企業與消費者支付了90%的進口稅。這一點都不令人意外，美國全國經濟研究局（NBER）與國會預算辦公室（CBO）近期也得出類似的結論。

紐約聯邦儲備銀行並沒有詳細區分企業與消費者的負擔比例，不過CBO的報告估計，企業將多數關稅，亦即70%轉嫁至消費者。儘管川普一再宣稱是外國出口商支付關稅，但CBO估計，他們僅承擔5%關稅。

根據跨黨派組織「稅務基金會」（Tax Foundation）的資料，以美元計價，這些關稅相當於2025年每個美國家庭平均加稅1000美元。

紐約聯邦儲備銀行與CBO公布其最新報告的時間點，正值關稅疲勞衝擊華府之際。6名共和黨眾議員11日加入民主黨陣營，投票撤銷川普對加拿大加徵的關稅，不過這些關稅不會被撤銷，因為縱使參院也投票撤銷，但川普有權否決。

與此同時，美國最高法院對川普關稅合法性的判決即將出爐，可能使其整體議程陷入混亂。白宮發言人德賽（Kush Desai）為川普的關稅政策辯護說，「儘管美國的平均關稅稅率已增近7倍，但通膨已降溫，企業利潤已上升」。

然而，美國一般民眾對生活成本越益不滿，並且越來越將矛頭指向川普與共和黨人。

表面上，美國的經濟良好，比如11日公布，1月新增13萬非農就業人口，約經濟學家預期近兩倍。但仔細分析會發現，幾乎所有新增就業人口全來自醫療照護產業，而其他所有產業若非成長疲軟，就是流失。事實上，2025全年，醫療照護與社會援助產業佔所有新增就業97%。

KPMG經濟學家斯旺克（Diane Swonk）經濟學家說，這是支撐美國經濟的單腳凳，另外兩張單腳凳則是富人的消費熱潮，以及科技巨頭在人工智慧（AI）基礎建設上的數千億美元投資。

