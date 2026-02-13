為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    馬杜羅靠舞弊登大位 委內瑞拉臨時總統允辦自由公平選舉

    2026/02/13 20:48 中央社
    委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）訪美。（路透）

    委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）訪美。（路透）

    委內瑞拉臨時總統羅德里格斯在美國國家廣播公司新聞網今天播出的專訪中表示，她「絕對」會致力於舉辦自由公平的選舉，但時間點將透過「政治對話」來決定。

    法新社報導，美軍1月3日抓捕時任委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）並帶往紐約後，就由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任臨時總統，而馬杜羅在2024年的連任大選被各界廣泛視為有舞弊情況。

    羅德里格斯接任臨時總統的前幾週，就因為開放委內瑞拉石油產業，且釋放被囚禁的政治反對派人士，而獲得華府方面讚揚。

    美國國家廣播公司新聞網（NBC News）記者詢問，是否會致力於舉辦自由公平的選舉，羅德里格斯回覆說：「當然，是的。」

    她還指出，選舉時間安排將由委內瑞拉國內的政治對話來確定，但要舉辦自由選舉，委國就必須「擺脫制裁」。

    同時，羅德里格斯強烈捍衛委內瑞拉先前選舉的合法性，堅稱馬杜羅為「合法總統」，他面對美方指控販毒，其實是「清白的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播