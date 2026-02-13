俄版「東廠」？普廷強行收編國家近衛軍 強化獨裁統治

俄羅斯國家近衛軍。（法新社）

俄羅斯總統普廷近日簽署法令，將具高度獨立性的「國家近衛軍」（Rosgvardia）收編進其親信國防部參謀總長格拉西莫夫的單一指揮鏈，並傳出將廢除緊急情況部以整合武裝力量。分析家警告，這象徵普廷正將國家軍警體系「親衛隊化」，藉此達成權力的高度集中與絕對忠誠。與此同時，當局更全面封鎖通訊軟體WhatsApp，試圖切斷民間與前線軍方的私密聯繫。

據《太陽報》引述華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析指出，普廷此舉是為了保護其政權免受「內部威脅」顛覆。

2023年6月瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動兵變時，國家近衛軍未能及時阻攔叛軍向莫斯科推進，這讓普廷對這支2016年親手創立、原本用以「防變」的部隊產生疑慮。分析家認為，將國家近衛軍與緊急情況部部分職能併入軍隊指揮體系，是普廷強化中央集權的手段，旨在將武裝力量全面「東廠化」，確保其個人權威不被動搖。

除了軍警體系的整肅，俄國政府也加強了對數位領域的監控。俄羅斯通訊監管機構近日全面封鎖全球熱門通訊軟體WhatsApp。對此，WhatsApp發言人強烈批評，俄方此舉意在逼迫逾一億名用戶使用受官方監控的國有應用程式「MAX」，這不僅是技術倒退，更讓用戶失去隱私安全。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）隨後證實，Meta平台必須遵守俄羅斯法律才有解封可能。此外，當局更進一步將矛頭指向在俄烏戰爭中極具影響力的Telegram，宣布將實施新限制。此舉引發親俄軍事部落客強烈反彈，警告這將重創前線俄軍的通訊協調。

外界普遍認為，從軍權重組到通訊封殺，種種舉措皆暴露出普廷對於權力中心遭到滲透或再次遭遇政變的深層偏執。這場針對內部的「政權保衛戰」，正逐步將俄羅斯社會推向更全面性的監控與封閉，試圖建立一個毫無縫隙的集權帝國。

