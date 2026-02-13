為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    68％歐盟民眾認為國家正受威脅 民調：74％認應增國防開支

    2026/02/13 20:13 中央社
    Eurobarometer民調顯示，68％歐盟民眾認為自己的國家正受到威脅，威脅感知度最高的是法國，達到80％。（擷取自Eurobarometer網站）

    Eurobarometer民調顯示，68％歐盟民眾認為自己的國家正受到威脅，威脅感知度最高的是法國，達到80％。（擷取自Eurobarometer網站）

    慕尼黑安全會議召開前夕，歐盟發布最新民調顯示，約68％的受訪民眾認為國家正受到威脅；贊同歐盟目前整體國防投資水準，或認為應該增加規模的受訪者達到74％。

    歐盟民調機構「歐洲晴雨表（Eurobarometer）」13日發布針對「國家安全」、「國防投資」相關的民調。調查顯示，在當前的國際局勢下，歐洲民眾日益感受國家面臨威脅，大多數的受訪者願意委託歐盟加強國防，因此國防相關投資也被視為重中之重。

    根據調查所呈現的結果，有68％的受訪者認為自己的國家正受到威脅，若以受訪者國籍區分，威脅感知度最高的是法國，達到80％，其次是荷蘭和丹麥的77％。

    若將問題中的「國家」改成「個人」，有42％的受訪者認為自身的安全受到威脅。

    這份調查也詢問民眾對於「國防投資」的態度。對於歐盟過去1年所推出的一系列相關措施中，74％的受訪者認同歐盟目前的國防投資水準，或認為應該增加國防開支。

    調查也顯示，53％的受訪者認為歐盟要推動太空計畫，安全與國防是最為關鍵的優先事項；其次是環境與氣候，占36％。

    這項由歐洲晴雨表進行的調查於2026年1月初執行，用於衡量歐盟公民的安全感、對歐盟國防力量的信任度以及對加強投入集體防禦的支持度。調查同時評估民眾對歐盟太空計畫的了解程度，並確定未來太空計畫的優先領域。本次調查共收集了歐盟27個成員國，有效問卷2萬7292份。

    74％的受訪者認同歐盟目前的國防投資水準，或認為應該增加國防開支。（擷取自Eurobarometer網站）

    74％的受訪者認同歐盟目前的國防投資水準，或認為應該增加國防開支。（擷取自Eurobarometer網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播