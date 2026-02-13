慕尼黑安全會議將登場 魯比歐：跨大西洋關係面臨決定性時刻

美國國務卿魯比歐12日出發前往德國出席慕尼黑安全會議。（路透）

國際安全政策論壇「慕尼黑安全會議」（MSC）13日起在德國慕尼黑召開，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）預定14日發表演說；在美國與歐洲盟邦關係緊繃之際，魯比歐這場演說備受矚目。他在會前警告，跨大西洋關係正面臨「決定性時刻」；但是相比去年，他的談話顯然較溫和。

《路透》13日報導，魯比歐出發前往慕尼黑出席會議前表示，「我想現在是決定性時刻…世界就在我們眼前，正非常快地變化」，「坦白說，舊世界已經不再、那個我成長過程所處的世界，我們現在生活在一個地緣政治上新的年代，而這需要我們所有人重新檢視這個世界的樣貌，以及我們將扮演什麼樣的角色」。

請繼續往下閱讀...

路透報導指出，與去年在同一個場合、代表美國出席這項論壇的副總統范斯（JD Vance），在演說中大力抨擊歐洲盟邦相比，魯比歐在會議前釋出較溫和的論調。他說，「（美國）與歐洲緊密相連，我們的未來一直息息相關，也將持續如此」，「因此，我們有必要就未來前景進行對話」。

今年慕尼黑安全會議在13日到15日舉行，有超過60名國家元首、政府領袖，以及約100名外交、國防部長與會。日前該會議發表報告，警告全球進入「破壞式政治」時代，「大規模的破壞已成常態，而非審慎的改革和政策調整」。

