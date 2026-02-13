為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    慕尼黑安全會議將登場 魯比歐：跨大西洋關係面臨決定性時刻

    2026/02/13 18:43 編譯管淑平／綜合報導
    美國國務卿魯比歐12日出發前往德國出席慕尼黑安全會議。（路透）

    美國國務卿魯比歐12日出發前往德國出席慕尼黑安全會議。（路透）

    國際安全政策論壇「慕尼黑安全會議」（MSC）13日起在德國慕尼黑召開，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）預定14日發表演說；在美國與歐洲盟邦關係緊繃之際，魯比歐這場演說備受矚目。他在會前警告，跨大西洋關係正面臨「決定性時刻」；但是相比去年，他的談話顯然較溫和。

    《路透》13日報導，魯比歐出發前往慕尼黑出席會議前表示，「我想現在是決定性時刻…世界就在我們眼前，正非常快地變化」，「坦白說，舊世界已經不再、那個我成長過程所處的世界，我們現在生活在一個地緣政治上新的年代，而這需要我們所有人重新檢視這個世界的樣貌，以及我們將扮演什麼樣的角色」。

    路透報導指出，與去年在同一個場合、代表美國出席這項論壇的副總統范斯（JD Vance），在演說中大力抨擊歐洲盟邦相比，魯比歐在會議前釋出較溫和的論調。他說，「（美國）與歐洲緊密相連，我們的未來一直息息相關，也將持續如此」，「因此，我們有必要就未來前景進行對話」。

    今年慕尼黑安全會議在13日到15日舉行，有超過60名國家元首、政府領袖，以及約100名外交、國防部長與會。日前該會議發表報告，警告全球進入「破壞式政治」時代，「大規模的破壞已成常態，而非審慎的改革和政策調整」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播