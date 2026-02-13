川普推動重建委內瑞拉石油產業 美能源部長：削弱中、俄、伊影響力

美國能源部長萊特（左）、委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（右）12日考察委國油田。（法新社）

美國能源部長萊特（Chris Wright）11、12日訪問委內瑞拉，他接受《彭博電視》（Bloomberg Television）訪問時指出，川普政府推動與美國有關係的企業，在重建委國石油產業上扮演領導角色，將削弱中國、俄羅斯和伊朗在這個南美洲國家的影響力。

彭博12日報導，萊特說，「我們希望（委內瑞拉能源產業）向較不腐敗、誠信的美國企業、美國的西方盟友開放」，「長期以來在委內瑞拉有非常大影響力的中國、俄羅斯和伊朗，其影響力將變得非常小」。

萊特此行是川普政府1月3日採取軍事行動突襲，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，到訪委國的最高層級美國官員。他12日在委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）陪同下，實地考察委國奧利諾科石油帶（Orinoco Belt）時，接受彭博電視訪問。

美方官員表示，在萊特這趟為期兩天的訪問中，萊特與羅德里格斯進行了數小時的會談，包括曾短暫談到馬杜羅。萊特說，羅德里格斯對於華府參與委國事務「相當熱切」。他指出，美方非常謹慎地與羅德里格斯共事，「她從1月5日起迅速推動了許多改變，我們已經見到對美國更好的經商氣氛」。

