美「南方之矛行動」首名殉職 21歲陸戰隊員墜海失蹤宣告死亡

海軍陸戰隊員奧佛拉不慎從「硫磺島號」兩棲攻擊艦墜海，美軍搜救4日無果宣告死亡。（法新社）

美國總統川普去年9月發動「南方之矛行動」（Operation Southern Spear），強勢打擊拉丁美洲毒梟，日前卻傳出首名美軍殉職消息。派駐加勒比海參與反毒行動的21歲美國海軍陸戰隊員，2月7日從攻擊艦墜海，軍方連日大規模搜救無果，10日宣告死亡。

據《BBC》報導，殉職美軍是來自佛羅里達州的21歲下士奧佛拉（Chukwuemeka E. Oforah）。事發當時，奧佛拉隨「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲攻擊艦執行「南方之矛」反毒任務。事故發生後，軍方出動5艘艦艇與10架飛機陸空地毯式搜索，仍未能尋獲他的蹤跡。軍方目前僅證實隊員墜海殉職，對於細節與原因仍守口如瓶。

奧佛拉下士所屬的海軍陸戰隊指揮官特林布爾上校（Col Tom Trimble）說，「奧佛拉的離去對整支海軍陸戰隊團隊而言是沉痛的損失，他的奉獻將永遠被銘記」。作為「南方之矛行動」首名犧牲者，奧佛拉生前所駐的「硫磺島號」不但是反毒空襲的移動基地，更曾在今年1月美軍突襲活捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，負責接收與後送任務。

美軍持續調查奧佛拉下士的確切墜海主因。儘管在捕獲馬杜羅後，打擊頻率有所下降，但隨著首名美軍人員在任務中殉職，這場跨國反毒作戰的正當性與人員安全保障，預計將面臨更嚴峻的國會審查。

