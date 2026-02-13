為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰國清廉指數下滑排名世界116 總理阿努廷誓言加強打貪

    2026/02/13 17:45 中央社
    國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），在全球182個國家或地區中，泰國僅得33分，排名第116。（擷取Transparency International官網）

    國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），在全球182個國家或地區中，泰國僅得33分，排名第116。（擷取Transparency International官網）

    國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），在全球182個國家或地區中，泰國僅得33分，排名第116。泰國總理阿努廷表示，將加強打擊貪腐，並指出，貪污不僅是賄賂行為，還包括審查許可制度效率低落，削弱投資人信心。

    國際透明組織（TI）日前公布2025年全球清廉印象指數（CPI），泰國僅得33分，排名第116，分數較2024年減少1分，這已是泰國連續3年退步。

    曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，這樣的名次「不及格」，並指出，該調查結果顯示，民眾普遍認為泰國腐敗程度高、政府透明度低。

    阿努廷說：「政府不會忽視該調查結果，並認為，被認為貪腐嚴重會損害泰國的國際聲譽。」他補充，貪腐不僅限於賄賂行為，還包含審查許可制度，這些問題會削弱投資人信心。

    報導指出，阿努廷已召見公共反貪委員會（PACC）秘書長，要求解釋泰國排名差的原因。會談結束後，阿努廷說，秘書長已概述了解決問題的措施，其中包括可能修訂現有法律和規章，或起草新法案以加強執法力度。

    阿努廷也呼籲各單位互相協調溝通，提高政府的透明度。民族報（The Nation）報導，阿努廷指出，政府將把反貪列為國家議程，並表示，政府將推動降低行賄風險的各項措施，特別是加強政府電子化。

    阿努廷強調，無論下屆政府由誰執政，打貪都必須列為首要任務，並要求所有政府機關必須以迅速、透明、公平且無歧視的方式運作，他說，任何違規及涉貪的官員都將面臨嚴懲。

    全球182國家 台灣排名第24

    國際透明組織（TI）公布2025年全球清廉印象指數（CPI），台灣得到68分，排名第24，較2024年晉升1名、分數提升1分，名次跟分數皆為史上最佳成績。

    台灣得到68分，排名第24，比2024年晉升1名、分數提升1分，名次跟分數都是史上最佳成績。（擷取Transparency International官網）

    台灣得到68分，排名第24，比2024年晉升1名、分數提升1分，名次跟分數都是史上最佳成績。（擷取Transparency International官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播