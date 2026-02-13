諾貝爾和平獎推手淪陷！挪威前總理涉艾普斯坦案 收禮還請求喬貸款

曾任諾貝爾委員會主席的挪威前總理賈格蘭德，因涉嫌向淫魔艾普斯坦尋求利益輸送，遭控嚴重貪腐。（法新社資料照）

淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）雖已在獄中身亡多年，但其遺留的「蘿莉島名單」風暴仍持續延燒，這次竟燒到了以清廉著稱的北歐，且對象還是曾頒發諾貝爾和平獎的重量級人物。挪威警方證實，曾任挪威總理及諾貝爾委員會主席的賈格蘭德（Thorbjørn Jagland），因涉嫌與艾普斯坦有不當利益往來，已被正式指控犯下「嚴重貪腐罪」。

外交豁免權被拔 警方直搗住處搜索

據英國廣播公司（BBC）報導，賈格蘭德不僅曾於1996年至1997年擔任挪威總理，更長期擔任歐洲民主與人權監管機構「歐洲理事會」（Council of Europe）秘書長。原本他享有外交豁免權，但隨著挪威經濟犯罪調查局（Økokrim）啟動調查，歐洲理事會本月稍早決議剝奪其豁免權，警方隨即大動作搜索賈格蘭德位於奧斯陸等2處房產。

調查顯示，賈格蘭德涉嫌在2011年至2018年間，接受艾普斯坦資助的奢華旅遊。美國司法部公布的文件揭露，即便在艾普斯坦因性犯罪遭定罪後，賈格蘭德仍計畫前往其位於巴黎、紐約及佛羅里達棕櫚灘的豪宅拜訪。

更令外界譁然的是，賈格蘭德不僅安排了一趟前往艾普斯坦位於加勒比海私人島嶼（俗稱蘿莉島）的家庭旅行（後因故取消），挪威國家廣播公司（NRK）更披露，這位前首相還涉嫌「請求艾普斯坦協助取得銀行貸款」。這種利用人脈「喬錢」的行為，成為檢方指控嚴重貪腐的關鍵之一。

王妃、外交官全捲入 爆出「鉅額遺囑」疑雲

這場風暴不僅捲入前總理，更重創挪威菁英形象。挪威王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）先前也被迫公開道歉，承認在艾普斯坦定罪後仍與其維持了3年的友誼 。

此外，案情還出現了令人費解的金流疑雲。挪威知名外交官夫妻檔尤爾（Mona Juul）與羅德拉森（Terje Rød-Larsen）也正接受調查。據傳艾普斯坦在死前幾天修改遺囑，竟然留給這對外交官的子女各500萬美元（約新台幣1.6億元）的鉅款，動機極不單純。

面對指控，賈格蘭德透過律師否認所有刑事責任，並表示願意配合警方調查。

