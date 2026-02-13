為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    烏克蘭與IMF新版貸款協議 預計幾週內定案

    2026/02/13 16:28 編譯張沛元／綜合報導
    烏克蘭央行總裁皮什尼（右）1月15日陪同來訪的IMF總裁喬治艾娃（左）到基輔市中心的俄烏戰爭陣亡者紀念牆獻花。（歐新社）

    烏克蘭央行總裁皮什尼（右）1月15日陪同來訪的IMF總裁喬治艾娃（左）到基輔市中心的俄烏戰爭陣亡者紀念牆獻花。（歐新社）

    《路透》13日報導，俄烏戰爭即將邁入第5年，烏克蘭公債管理專員布特薩（Yuriy Butsa）說，預計烏克蘭與國際貨幣基金（IMF）的82億美元（約台幣2577億元）新貸款計畫，可望在數週內正式底定。

    結果雖在意料之中，仍具有象徵意義。這項新協議將取代現行的156億美元IMF貸款協議，將能協助基輔當局維持經濟穩定與公共支出，以因應估計在未來幾年近1400億美元的預算缺口。

    IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）上月訪問基輔曾說，新貸款方案數週內就會送董事會核批。

    布特薩在倫敦出席會議期間接受路透訪問時說，IMF董事會應該很快就會正式批准這筆資金……，「我預計大概就是幾週的事。以時間表而言，我覺得2月（敲定新協議）仍然可行。」

    俄烏戰爭即將24日屆滿4週年，烏克蘭遭俄羅斯入侵以來，已要求西方國家與機構提供數千億美元的金援，以及進行超過200億美元的主權債務重組。

    布特薩說，烏克蘭目前正在等待這項新的IMF的貸款方案，已同意將今年與明年的全部貸款數額，用於彌補現行貸款協議的預算赤字。布特薩還讚揚歐盟（EU）的新的900億歐元貸款。

    針對烏克蘭總統澤倫斯基日前稱華府希望俄烏能在今夏開始前結束戰爭，布特薩說，他不會被俄烏能在開戰4週年以前於美國的斡旋下達成停火協議這種想法沖昏頭……，「我們需要謹慎計劃一切，不能對任何消息過於樂觀，」遑論烏克蘭也不會因為停火就擺脫經濟壓力。

    因為，布特薩說，即使俄烏達成停火協議，烏克蘭仍需要有1支實力堅強且規模龐大的軍隊，以及仍需要重新自我武裝。

