    駭人畫面曝光！波音737引擎空中炸成「廢鐵」飛機驚險迫降

    2026/02/13 16:26 即時新聞／綜合報導
    奈及利亞阿里克航空（Arik Air）一架載有80名乘客的波音737客機，12日在飛行途中左側引擎突然在空中爆炸，所幸機組人員緊急迫降於鄰國貝南，奇蹟般化解了一場致命空難。（圖取自X平台）

    奈及利亞阿里克航空（Arik Air）一架載有80名乘客的波音737客機，12日在飛行途中左側引擎突然在空中爆炸，隨後起火燃燒並碎裂。乘客目睹機翼旁引擎焦黑、崩壞的驚悚畫面，機艙內尖叫聲四起，所幸機組人員緊急迫降於鄰國貝南，奇蹟般化解了一場致命空難。

    《紐約郵報》報導，這架原定從拉各斯飛往哈科特港的國內線航班，在下降過程中左側突然傳出巨大爆炸聲響。機上乘客拍下的駭人影像顯示，原本完整的引擎外殼在爆炸後被炸得粉碎，內部零件外露且佈滿焦黑的火灼痕跡。當時機上80名乘客深陷恐懼，多人發出淒厲尖叫，深怕飛機隨時會墜毀。

    報導指出，該架客機在僅剩具單一引擎運行的情況下，被迫在鄰國貝南緊急降落。根據奈及利亞安全調查局（NSIB）與航空媒體《AirDataNews》的說法，客機在降落時已嚴重受損，整架飛機如同「斷腿」般，劇烈搖晃且步履蹣跚地強行觸地，所幸最終驚險生還，機上成員毫髮無傷。

    奈及利亞安全調查局表示，目前已派遣初步評估小組前往貝南，封鎖飛機並保存證據，將進一步訊問相關人員、回收黑盒子以釐清爆炸起因。阿里克航空發言人則在聲明中向行程受阻的乘客表達誠摯歉意。

