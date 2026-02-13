叫艾普斯坦「Uncle」！高盛首席法務長下台 收禮還教淫魔應對媒體

高盛首席法務長雷姆勒因捲入艾普斯坦醜聞而辭職。 （美聯社資料照）

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）風暴持續延燒，這回波及華爾街最高層。高盛集團（Goldman Sachs）執行長索羅門（David Solomon）週四（12日）證實，該集團首席法務長雷姆勒（Kathy Ruemmler）已遞出辭呈。

美國司法部最新公布的文件揭露，這位曾任白宮法律顧問的頂尖律師，不僅長期接受淫魔富豪的奢華贈禮，更曾就如何應對媒體對其性犯罪的質疑，向艾普斯坦提供建議。

據《路透》報導，現年53歲的雷姆勒是華爾街位階最高的女性高管之一，曾任歐巴馬政府的白宮法律顧問，更一度被視為美國司法部長的熱門人選。然而，隨著美國司法部上月公布最新一批艾普斯坦案文件，雷姆勒與這名已故淫魔的往來細節也隨之曝光。

文件顯示，雷姆勒在2014年至2019年間與艾普斯坦往來密切。她在電子郵件中稱呼艾普斯坦為「傑佛瑞叔叔」（Uncle Jeffrey），並多次感謝對方贈送的禮物，包括名酒、手提包以及Apple Watch的愛馬仕（Hermès）錶帶。在一封2018年的郵件中，她甚至對艾普斯坦說：「我超愛愛馬仕那個！如果他不介意送愛馬仕的話，我想要40mm不鏽鋼錶殼搭配靛藍色皮革錶帶。」

真正引發爭議的焦點在於，文件指出，當媒體開始追查艾普斯坦為何能獲得司法特殊待遇時，雷姆勒曾利用其法律專業，指導艾普斯坦如何回應媒體詢問。

甚至在2019年7月艾普斯坦因性販運罪名被捕當晚，他在獄中撥出的電話名單中，除了律師之外，也出現了雷姆勒的名字。相關通聯紀錄顯示，2人之間存在多次往來，也因此引發外界對法律倫理界線的討論。

辯稱不知情 但形象已受損

面對質疑，雷姆勒發布聲明辯稱，她是以辯護律師的身分與艾普斯坦往來，「我當時並不清楚他持續進行的犯罪行為，也不知道他是後來被揭露的那種怪物。」她強調，這些10年前的私人郵件與她在高盛的工作無關。

儘管高盛執行長索羅門在聲明中表示尊重其決定，並讚揚她是「傑出的專業人士」，但隨著輿論發酵，雷姆勒顯然已無法繼續留任。這也是繼摩根大通（JPMorgan Chase）、瑞銀集團（UBS）之後，又一家國際級投行因捲入艾普斯坦醜聞而折損高層或聲譽受損。

