為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「促進民主、女權」機構副主席由伊朗出任 聯合國挨批「狐狸守雞舍」

    2026/02/13 16:09 即時新聞／綜合報導
    伊朗總統裴澤斯基安。（法新社）

    伊朗總統裴澤斯基安。（法新社）

    聯合國「社會發展委員會」近日選出由伊朗出任該委員會副主席，隨即引發人權組織與外交專家的強烈抨擊。由於該委員會的核心職責在於促進全球民主、社會公正、性別平等及保護弱勢群體，批評者指出，在德黑蘭政權因暴力鎮壓示威與系統性侵害人權而備受國際譴責之際，聯合國竟賦予其領導地位，不僅與委員會宗旨背道而馳，更是對受壓迫人民的二次傷害。

    《福斯新聞》報導，聯合國社會發展委員會在最近一次會議中，透過協商一致的方式通過了這項人事任命。由於該委員會的宗旨在於促進民主、性別平等與非暴力，讓被視為全球人權紀錄最差國家之一的伊朗擔任領導職，引發國際社會對聯合國體系「雙重標準」與「偽善」的質疑。

    人權組織「聯合國觀察」（UN Watch）執行長諾伊爾（Hillel Neuer）對此憤慨表示，對於一個因不戴頭巾就處罰女性、甚至殘酷屠殺數萬名平民的政權而言，聯合國此舉無疑是將其行為「合法化」。諾伊爾更點名歐盟各國，指其過去有能力阻止俄羅斯獲得類似席位，但在伊朗案中卻選擇了「沈默與共謀」。

    美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）亦在社群平台X上公開批評，直言這正是美國不參與該「荒謬委員會」的原因。伊朗問題分析家賈法爾札德（Alireza Jafarzadeh）則以「狐狸守雞舍」形容此任命，強調國際社會應對伊朗政權進行深入調查與問責，而非給予制度上的晉升。

    分析家達夫塔里（Lisa Daftari）指出，這項任命對冒險爭取自由的伊朗女性而言，無異於「一記耳光」。她進一步批評聯合國長期存在偏見，指出過去十年聯合國針對以色列通過了約170項決議，但對全球其他獨裁政權的決議總數卻僅約80項，顯示聯合國的運作更像是政治劇碼。

    對此，部分外交官辯稱這僅是例行的程序性作業，但批評者強調，在聯合國沒有任何事是純粹的象徵。將象徵「社會發展」的議事槌交給伊朗，已再度證實聯合國在道德領導力上的嚴重失靈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播