拿國家機密去賭博！以軍竊情報上網「賭戰爭」 獲利近500萬遭起訴

涉案的預測市場平台 Polymarket 介面示意圖，圖中可見多項針對「以色列攻擊伊朗」時間點的預測合約，使用者可針對戰爭爆發機率進行押注。（圖翻攝自Polymarket網站）

戰爭竟然變成賭盤？以色列當局12日宣布破獲一起罕見的洩密案，兩名以色列公民涉嫌利用竊取的軍事機密，在海外知名的預測市場網站「Polymarket」上，針對未來的軍事行動結果進行下注。據當地媒體披露，兩人利用資訊落差獲利約 15 萬美元（約新台幣472萬元），目前已面臨賄賂與妨害安全等重罪指控。

據《美聯社》報導，以色列國防部、國家安全局（Shin Bet）與警方發表聯合聲明指出，涉案的兩人分別為一名平民與一名預備役軍人。該名預備役軍人利用職務之便取得機密情報，並與同夥在Polymarket的平台上，針對未來的軍事行動結果進行下注。

這類「預測市場」運作方式類似線上賭盤，允許交易者購買關於未來事件的合約，價格反映了市場認為事件發生的機率。以色列公共廣播公司（Kan）報導指出，這些賭注是在今年 6 月、以色列與伊朗爆發戰爭的前夕下注的。這意味著嫌犯可能利用了關於軍事行動時程或規模的機密資訊，在市場上進行不對稱的獲利操作。

當局怒批：嚴重安全風險

雖然官方聲明未透露具體下注的標的內容，但強調這兩名嫌犯的行為已構成「嚴重的安全犯罪」。當局指出，將國家機密用於個人賭博獲利，不僅違法，更可能因交易行為暴露軍事意圖，對國家安全構成「真實風險」。

目前兩人面臨賄賂、妨害司法公正及濫用機密訊息等多項指控，將被羈押直到法律程序結束。這起案件也引發了外界對此類平台的關注，這類去中心化平台雖然在大選預測中爆紅，但也可能成為知情人士利用非公開資訊進行套利的灰色地帶。

