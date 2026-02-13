日本硬起來！扣押中國違法漁船 官房長官：堅決取締嚇阻

日本在長崎縣外海的日本專屬經濟區（EEZ）內，涉嫌違反「漁業主權法」扣押一艘中國漁船。日本政府發言人木原稔13日在記者會上表示，為防止與嚇阻外國漁船違法作業，今後將持續以堅決態度進行取締行動。（路透）

日本水產廳今天宣布，在長崎縣外海的日本專屬經濟區（EEZ）內，涉嫌違反「漁業主權法」扣押一艘中國漁船，這也是2022年以來首次扣押中國漁船。由於自民黨在日本眾院大選獲得歷史性勝利，這項扣押行動，也被認為是日本政府在民意的支持下更有底氣。

日本政府發言人木原稔和農林水產相鈴木憲和今天均對此有相關表態，木原稔13日在記者會上表示，為防止與嚇阻外國漁船違法作業，今後將持續以堅決態度進行取締行動。

鈴木憲和在內閣會議後記者會上也指出，對於外國漁船的違法操業，「將繼續以堅定立場加以取締，以達到嚇阻效果。」

對於該中國漁船是否涉及密漁以外的航行目的，以及是否向中方提出抗議或要求防止再發等問題，鈴木僅表示「目前仍在持續調查中」，未進一步說明。

日本產經新聞報導，被扣押中國漁船為「青通漁11998」，採用被視為導致水產資源枯竭問題的「虎網漁法」，使用細密網眼的「虎網」，連幼魚小魚也一網打盡，被稱為「海上的吸塵器」。

日本水產廳巡邏船「白鷗丸」，在長崎縣外海的日本EEZ發現「青通漁11998」在該海域作業，下達停船接受檢查命令，但該船拒絕並逃逸，12日依違反「漁業主權法」將其扣押，並逮捕47歲的船長邱念利（音譯）。

報導也指出，今年水產廳扣押的外國漁船案件中，此案為首例；也是2022年以來首度扣押中國漁船。過去10年外國漁船扣押總數為24件，其中最多為韓船15件，其次中國船6件、台灣船2件、俄羅斯船1件。

