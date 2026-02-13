為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美軍撤離敘利亞戰略基地　移交大馬士革當局

    2026/02/13 02:45 中央社

    美國軍方表示，今天已完成從敘利亞一座戰略基地的撤離行動，並將基地移交給敘利亞部隊。此舉是美敘關係強化的最新跡象，並可能促成更大規模的美軍撤離。

    路透社報導，坦夫（Al-Tanf）基地位於敘利亞、約旦和伊拉克3國邊境交會處。

    這座基地於2014年敘利亞內戰期間建立，美國最初將基地作為由美國領導的聯盟對抗恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State）武裝分子的行動樞紐。伊斯蘭國曾控制伊拉克和敘利亞大片領土，後於2019年被擊敗。

    華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）的艾德斯尼克（David Adesnik）質疑，在美軍撤離後，敘利亞部隊是否有能力接手。

    敘利亞國防部今天表示，在敘利亞與美國當局協調後，政府軍已控制坦夫基地。

    美軍中央司令部（US Central Command）發表聲明證實坦夫基地的移交，並指出五角大廈去年已宣布計畫要整合在敘利亞的基地位置。

    中央司令部司令古柏（Brad Cooper）指出：「在我們支持夥伴主導的努力以防止這個恐怖網絡死灰復燃之際，美軍仍隨時準備應對該地區出現的任何伊斯蘭國威脅。」

    路透社昨天引述兩名消息人士報導，原本駐紮坦夫基地的美軍正在重新部署至約旦。（編譯：李佩珊）1150213

