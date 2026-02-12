澤倫斯基為和談開條件 要求明定烏克蘭加入歐盟具體日期

澤倫斯基去年10月出席歐盟理事會記者會。（彭博檔案照）

烏克蘭總統澤倫斯基11日說，歐盟須為烏克蘭加入歐盟，定出一個「明確日期」，結束戰爭的和平協議應該列入這一點，否則烏克蘭加入歐盟進程將受到俄羅斯阻撓。

《基輔獨立報》11日報導，澤倫斯基發表這番談話的前一天，歐盟執委會發言人10日向基輔獨立報說，歐盟將烏克蘭加入歐盟，視為持續進行中的和平進程一環，但是不推測可能的加入時間。同一天，政治新聞網站《政客》（Politico）報導，歐盟正研擬一項計畫，讓烏克蘭最早2027年加入歐盟，但是可能不具備完整會員權利。

澤倫斯基被問到前述報導提到的非完整會員身分，「烏克蘭將竭盡所能，在技術上做好2027年前加入（歐盟）的準備……，我們至少將完成主要步驟」，「第二，我希望有一個具體日期，我十分確信，若協議中沒有這樣的日期，俄羅斯將盡其所能阻撓（烏克蘭加入歐盟）進程」。

他說，若沒定出烏克蘭加入歐盟的明確日期，他不會與美國、俄羅斯及歐洲簽署和平協議，「這關乎安全保證、給烏克蘭的安全保證」，簽署結束戰爭的協議，必須保證烏克蘭有明確加入歐盟的日期。

烏克蘭於2022年2月遭俄羅斯入侵後，立即申請加入歐盟，同年6月獲得候選國地位；歐盟2024年正式與烏克蘭展開加入談判，不過具體領域的實質談判尚未展開。澤倫斯基在今年1月底定出以2027年為目標，加入歐盟。

不過，烏克蘭2027年加入歐盟遭一些歐盟國家反對，對烏克蘭入盟進程持支持和懷疑立場者皆有。向來堅持基輔不應成為歐盟成員的匈牙利總理奧班（Viktor Orban），就針對讓烏克蘭循快速管道加入提出警告，他在《政客》報導曝光後，形容讓烏克蘭在2027年加入，是「對匈牙利的公開宣戰」。即使是支持烏克蘭成為歐盟國家的德國，總理梅爾茨（Friedrich Merz）也曾說，2027年加入「不在討論範圍內」。

