眾議員批關稅損害美加關係 迫使加拿大靠向中國

編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普第二任期對緊密盟友加拿大展現強硬立場，數次祭出關稅威脅。然而，美國眾議院11日以219票贊成、211票反對，通過駁回川普課徵加拿大關稅的決議案。提案的紐約民主黨籍議員米克斯批評，美政府將關稅武器化，用於對付盟友並使全球經濟動盪，「這些關稅大幅損害我們與加拿大的關係，將他們推向中國。」

儘管川普在社群媒體發文警告，「任何反對關稅的參、眾議院的共和黨人，都將在選舉時期承受嚴重後果」，仍有6名共和黨議員倒戈。其中一名阿拉斯加眾議員貝肯在社群媒體寫道，「身為一名老派的保守派，我明白關稅其實是對美國消費者的課稅。」

然而，此案得交付同樣由共和黨把持的參議院表決。即便參院表決通過，川普具有拒絕簽署的否決權，參眾兩院則要有三分之二議員同意，才能推翻總統否決。

縱使眾院表決的象徵意義大於實際效果，仍凸顯出川普關稅措施所面臨的阻礙，包括美國最高法院即將做出的合法性裁決，以及調查機構「皮尤研究中心」2月民調，贊成川普關稅措施的民眾僅37%，反對者達60%。

